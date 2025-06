CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – A partire da domenica 15 giugno, e fino al 15 settembre, torna la Zona a Traffico Limitato serale nelle aree limitrofe al centro del paese, per offrire a cittadini e turisti un ambiente più sicuro, tranquillo e vivibile.

«Torna a Castiglione della Pescaia la Ztl serale, istituita ormai da diversi anni – dichiara la sindaca Elena Nappi – per far passeggiare tutti nel centro del nostro paese con maggiore serenità e più spazio. Un modo per aumentare le opportunità economiche degli esercenti e migliorare la fruibilità delle vie centrali. Ricordiamo che il tutto sarà monitorato dai varchi elettronici luminosi installati lo scorso anno e che si potrà comunque sostare all’interno della zona se si è parcheggiato prima dell’orario di attivazione della Ztl».

Confermate le due tipologie di Ztl: ZTL A da Via San Benedetto Po fino a inizio Corso della Libertà, con divieto di transito e sosta durante gli orari di attivazione eccetto per gli stalli riservati a persone con disabilità, ciclomotori e motocicli; ZTL B in Via IV Novembre e Via Cesare Battisti, Via Vespucci, Piazza Pascoli, Via Ettore Socci, Via Veneto angolo Via Mazzini, con divieto di transito ai veicoli non autorizzati e mantenimento degli stalli di sosta per chi ha parcheggiato prima delle 20:30. In entrambe le zone potranno transitare solo i veicoli autorizzati, i residenti o aventi diritto per accedere ad autorimesse o parcheggi privati all’interno della ZTL.

Le aree saranno monitorate da varchi elettronici con telecamere e segnalati da insegne luminose che comunicano la “Ztl Attiva” in rosso e la “Ztl non attiva” in verde.

Gli orari della ZTL serale:

da domenica a giovedì: dalle 20:30 alle 24:00

venerdì: dalle 20:30 alle 01:00 del sabato

sabato: dalle 20:30 alle 01:00 della domenica