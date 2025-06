FOLLONICA – Questa volta è proprio il caso di dirlo: la spiaggia è finalmente libera. Dopo il nostro articolo di ieri sugli ombrelloni e le sdraio lasciati sulla spiaggia libera anche di notte per occupare il posto, finalmente le attrezzature da mare sono state tolte riportando la situazione alla normalità.

Così come prevede la normativa infatti, una volta che alla mattina vengono messi sulle porzioni di spiaggia libera gli ombrelloni e le sdraio, come anche le sedie, i lettini o i giochi, alla sera tutta l’attrezzatura deve essere rimossa dai proprietari: questo sia per consentire di pulire l’arenile con i mezzi meccanici, i trattori per intenderci, sia per dare la possibilità a tutti di sistemarsi ogni giorno senza posti prefissati.

La segnalazione era arrivata ieri alla nostra redazione: un lettore ci aveva informato della situazione e oggi quell’occupazione irregolare non c’è più. Meglio così, con la speranza che nel prossimo futuro non sia necessario un altro articolo per far rispettare la legge e avere un po’ più di buon senso.