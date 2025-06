SCARLINO – È online Scarlino Incantato, un nuovo spazio social dedicato alla promozione delle bellezze storiche, naturalistiche e culturali del territorio. Il progetto, ideato e curato da Davide Fantoni, nasce con l’obiettivo di raccontare Scarlino attraverso uno sguardo autentico, vicino alla comunità, capace di valorizzare scorci poco noti, tradizioni locali e storie quotidiane.

Scarlino Incantato si propone come una piattaforma partecipata, aperta alla collaborazione con associazioni, imprese turistiche, operatori culturali e cittadini. «Si tratta di un invito a costruire insieme una rete che promuova le ricchezze locali, condividendo immagini, racconti, eventi e iniziative» dice Fantoni, 16 anni, già vincitore de “Il presepe a Scarlino” nel 2024 e anima del portale “Salvaguardiamo l’ambiente” che ha già avuto qualche partnership con l’amministrazione comunale.

Scarlino incantato è già online

Attivo su Instagram e Facebook, il progetto Scarlino incantato ha già iniziato a pubblicare regolarmente contenuti originali. Questo è quanto sarà possibile vedere e contribuire a creare sul portale: fotografie del borgo e dei paesaggi maremmani, curiosità storiche e culturali, segnalazioni di eventi e iniziative, rubriche tematiche e spazi dedicati alla partecipazione della comunità.

Tra le novità recenti, la rubrica “Scarlino da Gustare”, che mette in luce le eccellenze enogastronomiche locali: produttori, ristoratori, piatti tipici e storie di sapori che raccontano l’identità culinaria del territorio.

È disponibile anche una mappa digitale interattiva del Comune di Scarlino, aggiornata e consultabile sui canali social, con indicazioni utili per residenti e visitatori: dai parcheggi ai percorsi naturalistici, dalle spiagge ai ristoranti, fino ai punti panoramici e agli eventi serali.

Per l’estate è in programma il lancio del contest fotografico “Emozioni in uno scatto”, che inviterà fotografi amatori e professionisti a raccontare, con le loro immagini, l’anima e le atmosfere di Scarlino.

Il progetto è aperto alla collaborazione con tutti coloro che amano questo territorio e vogliono contribuire a raccontarlo.

Instagram: @scarlinoincantato

Facebook: Scarlino Incantato

Contatti: [email protected]