CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La Green Beach di Castiglione della Pescaia è pronta ad accogliere residenti e visitatori per una nuova stagione all’insegna dell’integrazione e del rispetto reciproco.

La spiaggia accessibile, dotata di passerelle, sedie speciali e servizi igienici adattati, pensati per rendere l’ambiente sicuro e fruibile anche da persone con disabilità motorie e bisogni complessi, sarà aperta dal 14 giugno al 14 settembre.

Un impegno condiviso tra il Comune di Castiglione della Pescaia e la Cooperativa “SèC – Solidarietà è Crescita”, che da tempo collaborano per promuovere un turismo più equo, sostenibile e partecipativo.

«Da anni questa spiaggia inclusiva ed accessibile – dichiara la sindaca Elena Nappi – è un fiore all’occhiello dei servizi offerti dal comune di Castiglione della Pescaia ai suoi cittadini e turisti, chi ci sceglie come meta delle proprie vacanze sa di poter trovare alla Green Beach un ambiente confortevole e idoneo per poter fruire con facilità della nostra spiaggia e del nostro mare, sicuro da ogni punto di vista, sia sanitario perché dotata di defibrillatore, che del salvamento in mare per la presenza di una torretta con bagnino di salvataggio. Inoltre la spiaggia è dotata di un info point sulla tartaruga caretta caretta gestito da Tartamare che permette di poter partecipare a progetti e attività interessanti, e la vicina bau beach dà la possibilità di poter portarsi dietro il proprio amico a quattro zampe. Insomma una spiaggia a misura di tutti!».

«La “Green Beach” di Castiglione della Pescaia è un esempio concreto di come istituzioni e terzo settore possano lavorare insieme per garantire a tutti il diritto di vivere il mare. Con passione, competenze e risorse, la cooperativa “SèC – Solidarietà è Crescita” si impegna a mantenere vivo questo esempio di solidarietà e sostenibilità, formando personale qualificato, specializzato nelle tecniche di assistenza e supporto alle persone con disabilità, rendendo il mare un luogo di libertà e inclusione per tutti. L’apertura della “Green Beach” rappresenta un passo importante verso un turismo più sostenibile e partecipativo».