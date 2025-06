MONTE ARGENTARIO – Il Forte Pozzarello si distingue ancora una volta come un simbolo di valore storico e culturale, ottenendo un risultato eccezionale nel concorso nazionale dei Luoghi del Cuore promosso dal FAI – Fondo Ambiente Italiano. Con un totale di 4.867 voti, il Forte si posiziona al primo posto in Provincia di Grosseto, al quarto nella Regione Toscana e al 109° posto a livello nazionale, consolidando il suo ruolo di patrimonio da tutelare e valorizzare.

“Questo risultato testimonia l’affetto e l’attenzione che la comunità locale e gli appassionati di cultura e storia riservano a questa testimonianza dell’architettura militare – commenta il governatore della Misericordia di Porto santo Stefano Roberto Cerulli -. La partecipazione numerosa e appassionata ha permesso di far emergere l’importanza di preservare un sito di grande valore storico, che rappresenta un tassello fondamentale della memoria collettiva e dell’identità territoriale, ad oggi dimenticato da molti”.

Il Forte Pozzarello, oggi in concessione alla confraternita di Misericordia di Porto Santo Stefano, situato in una posizione strategica e ricco di storia, “ha beneficiato di questa grande partecipazione, che non solo ha portato alla sua posizione di rilievo nelle preferenze popolari, ma ha anche rafforzato l’attenzione verso la tutela e il recupero dei beni culturali meno noti ma di grande significato”.

“Il risultato conseguito è motivo di orgoglio per tutta la comunità, che vede riconosciuto il valore del proprio patrimonio e si impegna ancora di più per la sua salvaguardia. La vittoria a livello provinciale e regionale, oltre a quella nazionale, rappresenta un importante incentivo per proseguire nel percorso di valorizzazione del Forte Pozzarello, attraverso progetti di restauro, promozione e fruizione pubblica. Già in questi giorni, grazie al nulla osta della Soprintendenza, sarà possibile eseguire alcuni lavori per un utilizzo ‘immediato’ del bene” prosegue Cerulli.

“Questo importante risultato, oltre ad aver dato visibilità e fatto conoscere il nostro Forte sul territorio provinciale e nazionale, potrà accedere al bando del Fai per ricevere risorse necessarie alla sua valorizzazione ed utilizzo. La Confraternita di Misericordia continuerà a sostenere iniziative che coinvolgano cittadini, istituzioni e associazioni per rendere il Forte Pozzarello un luogo di cultura, storia e aggregazione accessibile a tutti. Un risultato che dimostra come l’amore per il proprio territorio possa tradursi in azioni concrete di tutela e valorizzazione, contribuendo a mantenere vivi i tesori del passato per le generazioni future”.