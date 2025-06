ORBETELLO – Si sono agganciati in fase di sorpasso i due camion coinvolti in un incidente avvenuto sull’Aurelia, all’altezza di Fonteblanda.

La dinamica non è ancora chiara, ma l’incidente ha coinvolto, in maniera indiretta, anche altre mezzi che stavano viaggiando persino sulla corsia opposta dove un furgoncino è stato colpito sembra da una finestra schizzata via durante l’impatto.

Uno dei mezzi ha avuto il cassone completamente sventrato dall’impatto.

I due mezzi stavano viaggiando in direzione Grosseto-Roma. Non è chiaro chi dei due si sia “allargato troppo”. Nell’impatto hanno fatto anche testacoda. Il tratto è al momento completamente bloccato non solo dai mezzi ma anche dai detriti che sono stati persi durante l’urto su tutta la carreggiata e in parte anche sulla corsia opposta.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Misericordia anche se non ci sarebbero feriti gravi.