FOLLONICA – Il municipio si illumina di rosso e di giallo, come i colori del sangue e del plasma che molte persone donano per aiutare chi ne ha bisogno.

L’iniziativa del Comune di Follonica è prevista per la sera di sabato 14 giugno, in occasione della Giornata mondiale del donatore, ed è pensata per sensibilizzare sempre più persone sull’importanza di questo gesto.

Una missione portata avanti dalle varie associazioni che si occupano di accogliere i donatori, dare loro informazioni e gestire le prenotazioni nelle giornate di donazione, come l’Avis “Luigi Bertocci” di Follonica: “Un’iniziativa simbolica, quella di illuminare edifici pubblici e monumenti, che può catturare l’attenzione di chi ancora non conosce il mondo della donazione del sangue – dice Avis Follonica -. Alla fine basta poco per far scattare nelle persone la voglia di mettersi in gioco aiutando gli altri, e una volta che si inizia è difficile smettere”.

“Donare è fondamentale poiché senza donatori non si potrebbero effettuare interventi in ospedale né produrre certi tipi di farmaci salvavita per pazienti con problemi cronici. La vita di molti dipende da una scelta semplice e alla portata di tutti: la scelta giusta”.

L’invito rivolto ai cittadini – a cui si uniscono anche il sindaco Matteo Buoncistiani e l’assessore al Sociale del Comune di Follonica Sandro Marrini – è quindi è quello prenotare una visita di idoneità alla donazione per iniziare questo percorso.

Tra i requisiti principali: avere un’età compresa tra 18 e 60 anni non compiuti e pesare più di 50 chili. Per informazioni si può contattare l’Avis di Follonica al numero 333 2924648, via mail [email protected].

L’ufficio Avis si trova all’Asl di viale Europa 1, entrata H.