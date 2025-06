FOLLONICA – L’estate è ormai alle porte e tra i vari eventi in programma ce n’è sempre uno fondamentale per i follonichesi e i turisti: il Carnevale estivo. Ormai una tradizione nella tradizione, visto che da anni ripropone la festa di inizio anno, con tanto di carri, figuranti e musica, ma in un periodo decisamente più caldo. Quest’anno le novità non mancano, a partire dalla nuova posizione in cui si svolgerà la sfilata: il Parco centrale.

«Un ringraziamento al sindaco e all’Amministrazione comunale, a tutti i presidenti dei rioni e a tutti i volontari che fanno sì che questa manifestazione esista e possa crescere – ha dichiarato il delegato dell’Associazione Carnevale Andrea Benini durante la presentazione alla sala Tirreno giovedì 12 giugno -. Non esiste un altro evento capace di muovere così tante persone e che si poggi esclusivamente sul volontariato. Per sei o sette mesi all’anno i volontari lavorano fino a notte e meritano la gratitudine della città».

«Una location diversa – ha proseguito il sindaco Matteo Buoncristiani -. Sicuramente una bella situazione che cercheremo di sponsorizzare al meglio per far sì che ci sia il più alto numero di persone possibile. Ringrazio tutte le persone che si spendono per questa manifestazione, da Andrea che ha un compito non di poco impegno, a tutti i presidenti che gestiscono le anime dei vari rioni fino ai volontari. È sempre giusto ricordare il loro impegno».

Le novità e le date

Sono tre le date da segnare sul calendario, visto che oltre alla sfilata vera e propria quest’estate ci saranno altri due eventi collaterali all’insegna dell’allegria. Si parte venerdì 21 luglio con “Carnevaleballa”, una serata al Tartana (dalle 23) tutta dedicata al Carnevale, nata in seguito alla collaborazione tra il Carnevale e le discoteche, anche con l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi dai 15 ai 25 anni.

Sabato 26 luglio Carnevale estivo: la sfilata partirà alle 21 e il circuito è quello del Parco centrale. I carri partiranno dall’area dove solitamente si svolgono i concerti estivi e andranno verso lo skatepark, per poi costeggiare gli impianti sportivi e rientrare dalla strada davanti al polo 0-6 in costruzione. Il Comune lavorerà sulla strada in queste settimane in modo che sia accessibile per il 26 luglio.

21 agosto presentazione del Carnevale 2026: l’ultima novità riguarda proprio la prossima edizione del Carnevale invernale, visto che gli organizzatori hanno deciso di anticipare la presentazione ufficiale (di solito a ridosso della nuova edizione) all’estate. Tutti gli annunci arriveranno all’interno di una festa in piazza a mare, dai bozzetti dei carri alle date ufficiali. È comunque già stato anticipato che anche per il 2026 l’intenzione è quella di provare a mantenere una sfilata di sabato.

«Stiamo inoltre cercando di lavorare per far sì che i rioni Pratoranieri e Chiesa possano avere una nuova casa in cui poter costruire i carri dopo l’incendio del capannone – ha concluso Benini -. Con il sindaco stiamo facendo tutto il possibile, è la nostra priorità comune perché interessa tutto il Carnevale»

Vetrine di Carnevale

Nel corso della mattinata sono anche stati premiati i vincitori del concorso “Vetrine di Carnevale 2025”. A consegnare i premi Rita Aloisi, Rino Magagnini, Andrea Benini e Matteo Buoncristiani.

Per quanto riguarda la categoria Vetrine il primo posto è andato a Prestige Abbigliamento, del rione Cassarello. Seconda classificata Inter Sport del Rione Capannino. In terza posizione Cartamania Allestimenti del rione Centro.

Per la categoria Spazi interni in prima posizione Centro diurno La Ginestra – Cooperativa Arcobaleno, rione Capannino. Al secondo posto la Pasticceria Peggi di via Bicocchi 50, rione Chiesa. In terza New Look Rosy di via Roma, rione Centro.

Sempre durante la mattinata gli organizzatori hanno premiato con una pergamena Laura Mosca, Estevanna Sartori e Avverato-Tranchino, i quali hanno portato il ‘Carnevale anche in casa’, dando e mettendo ‘colore e creatività’ nei loro terrazzi e giardini”.

Nella fotogallery a cura di Giorgio Paggetti i momenti più importanti della presentazione e i vincitori del concorso.