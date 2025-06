GROSSETO – Si chiama amici per la pelle l’iniziativa messa in campo da Avis per offrire un servizio ai propri donatori. «Un donatore sano è importante» precisa Carlo Sestini, presidente provinciale Avis.

Per questo Avis ha organizzato una giornata di screening della pelle e un convegno. Le visite di prevenzione saranno a cura di tre dermatologi: Domenico Mazzone, Riccardo Sirna e Camilla Peccianti.

«Andiamo verso la stagione estiva, il contatto con il sole può essere pericoloso e vogliamo prevenire patologie dermatologiche che nel tempo sono aumentate».

Sabato 14 è dunque previsto un convegno in sala Pegaso, nel palazzo della Provincia, a partire dalle 9.30, e in contemporanea, grazie all’ambulatorio mobile della Misericordia si svolgeranno le visite coordinate dalla Lilt.

Le visite, gratuite, sono riservate ai donatori Avis. Il giorno successivo poi si svolgerà la giornata mondiale del donatore di sangue.

Il presidente provinciale della Lilt, Renzo Giannoni, rivendica l’importanza di questa collaborazione «Vogliamo promuovere uno stile di vita sano. Alimentazione sana, lotta al tabagismo: stiamo facendo dei corsi: la lotta al fumo non è solo contro le sigarette, ma anche contro quelle elettroniche e le strisce che si mettono tra labbra e gengive e rilasciano tabacco. L’obiettivo è la diagnosi precoce: prendere queste cose all’inizio significa costi minori sia per il sistema sanitario che per la persona da un punto di vista fisico».

«Vedere insieme più associazioni: Avis, Misericordia e Lilt è un momento magico. Quando si riesce a fare rete significa anche una maturazione da un punto di vista culturale, mettendo a disposizioni le proprie specificità».

La prevenzione però non si ferma qui: il 26 giugno le visite urologiche con i dottori Paolini e Pizzuti, il 9 luglio il cavo orale, poi ottobre gli screening di otorinolaringoiatra, l’ecoseno itinerante e a novembre ancora l’urologia.

«Tra coloro che vengono alla Lilt per un controllo nel 10% dei casi emergono problematiche anche gravi» prosegue Giannoni che loda il lavoro di Barbara Bricca direttrice della Lilt provinciale.

Giuseppe Monda, vicepresidente di Avis comunale ha elencato le manifestazioni in programma per l’estate: domenica 15 giugno Summer baby, a Marina di Grosseto con musica e animazione, il 20 giugno la Corsa del ricordo in piazza Dante a Grosseto.

Mercoledì 9 luglio la staffetta di canapone a partire dalle ore 18. il 13 luglio Summer carnival e il 21 agosto lo schiuma party a Marina.

Sestini ha poi fatto il punto sui numeri delle donazioni sino a 9 giugno (quindi circa 5 mesi). Se nell’intero 2024 ci sono state 11.658 donazioni, nei primi mesi del 2025 sono state 5.696, quindi i dati sono in linea con lo scorso anno. 4.082 i donatori che hanno fatto, ad ora poco più di una donazione a testa di media (1,23 per la precisione). Mancano (ma arriveranno probabilmente entro fine anno) 6.625 donazioni (-56,83%).

Importante anche il riscontro arrivato dai giovani, grazie al lavoro di Celeste, 22 anni, che sta svolgendo il servizio civile in Avis. Celeste ha fatto molti incontri nelle scuole superiori, il Leopoldo II di Lorena, il Chelli, Arcidosso, e da questo lavoro sono usciti 266 nuovi donatori.

Per prenotare la visita 0564-453261.