CAPALBIO – Torna la stagione culturale capalbiese.

Questa mattina, giovedì 12 giugno, è stato presentato il calendario con tutti gli appuntamenti estivi promossi dall’amministrazione comunale in collaborazione con Fondazione Capalbio, Ccn e tante altre associazioni del territorio.

“Come amministrazione – dichiara il sindaco Gianfranco Chelini – abbiamo voluto evitare il più possibile le sovrapposizioni fra gli eventi, diluendo la stagione culturale in un arco di tempo molto vasto. Un obiettivo che è stato ampiamente raggiunto grazie alla collaborazione dei vari soggetti che hanno contribuito all’allestimento del palinsesto, come Fondazione Capalbio, il Ccn Capalbio, Zigzag le sagre e le associazioni. Il programma vedrà ovviamente al centro tre macro-appuntamenti, ovvero Capalbio Libri, il Premio internazionale Capalbio ‘Piazza Magenta’ e il Capalbio film festival, coadiuvati da tanti altri eventi che abbracciano le sensibilità di un pubblico ampio, generando un importante indotto a beneficio delle imprese, delle attività commerciali e turistiche del territorio. Oltre a ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del programma, compresi gli uffici del Comune per il prezioso servizio offerto, preciso che dal prossimo anno al centro della cultura ci sarà il nuovo Anfiteatro del Leccio, finalmente restituito alla sua funzione grazie a un progetto credibile, sostenuto economicamente dalla Regione Toscana. Un risultato importante che si affianca al successo che abbiamo ottenuto riqualificando e riaprendo il Nuovo cinema Tirreno, in un’epoca in cui le sale cinematografiche, anche private e nelle grandi città, si trovano costrette a chiudere”.

Si comincia venerdì 20 giugno, alle 21, in piazza dei Pini con Sergio Sgrilli e il suo spettacolo musicale “Vieni che te le suono”, un appuntamento promosso da Ccn Capalbio, e sabato 21 giugno con la mostra fotografica di Lina Pallotta, a cura di Galleria Il Frantoio. “Vorrei cominciare – dice l’assessore alla Cultura, Patrizia Puccini – ringraziando tutti coloro che hanno permesso l’allestimento di un programma assolutamente pop. Siamo soddisfatti non solo della qualità degli appuntamenti offerti, ma anche della grande collaborazione che c’è stata tra le tante realtà del territorio. Lavorare insieme, condividere, confrontarsi, evitare di sovrapporci è un passaggio fondamentale e un doveroso servizio che offriamo al territorio. Attraverso la collaborazione, tutti devono avere il loro spazio, rispettare ed essere rispettati e accettare le esigenze degli altri. Con questa logica è evidente la crescita del settore e la promozione dell’inclusione”.

Il 27 giugno, al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige, ci sarà la proiezione “I nipoti dei fiori” di Aureliano Amadei, mentre dal 2 luglio comincerà la rassegna Filminsieme sul sagrato della chiesa di Capalbio Scalo, un evento organizzato da Capalbio Giovani. “Abbiamo proposto un calendario – commenta Maria Concetta Monaci, presidente Fondazione Capalbio – molto ampio, dove non mancheranno il teatro, il cinema, le sagre, la musica e gli eventi di piazza che divertono e allietano la comunità. Auspichiamo che la stagione possa coinvolgere un numero sempre più ampio di persone, in quest’ottica infatti abbiamo scelto di dare un ruolo da protagonista a piazza dei Pini. Tutti gli eventi saranno totalmente gratuiti e sono frutto di una grande collaborazione tra l’amministrazione, le realtà private e i professionisti che frequentano e amano Capalbio”.

Il 12 luglio ci sarà “La storia a processo”, lo spettacolo teatrale di curata improvvisazione di Elisa Greco, il 19 tornerà al Nuovo cinema Tirreno la rassegna Sotto al piatto con “Breath” di Ilaria Congiu. Dal 28 luglio al 5 agosto ci sarà Capalbio Libri, che sarà preceduto dall’anteprima “Aspettando Capalbio Libri” sabato 14 giugno, alle ore 18.30, alla Locanda Rossa con la presentazione del libro di Antonio Galdo, “Il mito infranto” (edito da Codice), con Sebastiano Maffettone, Massimo Romano e Maddalena Maggi.

Tra la fine di luglio e l’inizio di agosto ci sarà Capalbio Libri, mentre il 29 agosto si terrà il Premio internazionale Capalbio “Piazza Magenta”. Il 21 agosto ci sarà “Tutto quello che le donne (non) dicono” di Francesca Reggiani, mentre il 30 in piazza dei Pini è in programma “La ballata di Tiburzi e Puccini” di Confine Zero.

L’8 agosto sarà inaugurata Visioni jazz, la manifestazione musicale curata dai direttori artistici Emanuele Parrini e Francesco Minucci che proseguirà il 22, il 23 e il 24 agosto con i live di Note noire quartet, Naom e Silvia Bolognesi young shouts. “Abbiamo collaborato – dichiara Erika Marcucci, presidente del Ccn Capalbio – all’allestimento di un calendario molto ampio. Siamo felici di poter registrare così tanti appuntamenti della stagione culturale negli spazi sia interni che prossimi al centro storico, realizzando così la mission che, come Ccn, ci eravamo prefissati fin dalla nostra costituzione. Oggi possiamo vantare tanti appuntamenti, non solo durante la stagione estiva, che rivitalizzano il cuore del nostro capoluogo”.

Dal 25 al 28 settembre andrà in scena il Capalbio film festival. Una quattro giorni di proiezioni, incontri e la consegna dei premi alla Sceneggiatura, all’Eccellenza e al Green ciak. La direzione artistica sarà affidata a Steve Della Casa e a Daniele Orazi, mentre la madrina sarà Margherita Buy e Carlo Alberto Pratesi si occuperà della Giornata green del 28 settembre.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il programma (che potrà subire eventualmente qualche variazione) è possibile visitare il sito www.fondazionecapalbio.it.