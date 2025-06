GROSSETO – Il penultimo atto della fase eliminatoria ha visto confermata la leadership del Siena a punteggio pieno nel girone D e ha ammirato l’Alta Maremma, formazione che gioca a calcio in maniera ordinata e spigliata. Il punteggio finale di 3-0 in favore dei bianco neri non rispecchia in pieno l’andamento della sfida pur restando fedele al dislivello tecnico delle squadre.

L’avvio è il riassunto di quello che sarà l’incontro. Gli arancioni di Vegliò coprono bene il campo, possiedono il senso del gioco di squadra, lo sviluppano in velocità e applicazione generale. I bianco neri di Voria, consapevoli del loro potenziale, si appellano al palleggio rapido, sanno quando difendere e quando cercare l’affondo e lo fanno razionalmente come al 5′ giacché Pecchi, di testa, mette sopra la traversa. L’Alta Maremma non ha timori referenziali, si propone in profondità, accetta i duelli personali, si muove a fisarmonica accordata. Il Siena trova difficoltà tra i reparti, il fitto movimento avversario lo costringere a rimanere quasi contratto. Al 24′ Camarà fugge rapido sulla sinistra, il tiro è fuori dallo specchio. Ma la qualità e l’intesa sono elementi essenziali, pronti a mordere.

Infatti alla mezz’ora il Siena, con manovra semplice, pulita e cinica, va in gol con Ronchi il cui diagonale bacia prima il palo e si insacca. La replica al 38′, Fiorentini batte Borta con una conclusione secca e potente, che trova l’angolo opposto, 2-0. Due pugni al volto dell’Alta Maremma, che resta il piedi. Il finale del tempo registra la grande occasione di Angiolini davanti alla porta e la respinta d’istinto in corner di Paolucci.

La ripresa esplora la reazione degli arancioni imperniata molto nel duello privato tra Paolucci e Camarà. Il debutto ai minuti 11 e 12, parata e ribattuta in angolo, al 15′, deviazione in corner, al 20′, bloccata. Gli arancioni restano validi e insistono, il Siena gestisce. Paolucci intercetta tutto, Camarà insiste. È la sagra di parate e respinte. Al 41′ il Siena evita la rete sulla linea di porta., quindi trafigge di nuovo Borta con il tiro obliquo di Calamai, colpisce la traversa con Rogani al 44′. Al 48′ Camarà trova il meritato gol ma l’arbitro annulla per carica sul portiere.

SIENA: Paolucci, Fiorentini, Cevese (1′ st Buini), Sangermano, Tanganelli (32′ st Calamai), Fancelli (1′ st Bove), Vanni (18′ st Chechi), Rogani, Pecchi, Ruiz Rodriguez, Ronchi (18′ st Zizzo). A disposizione: Puppato, Sani, Neri, Bolognesi. Allenatore: Gill Voria.

ALTA MAREMMA: Borta, Khribech, Manfrin (34′ st Carta), Pelacani (18′ st Valteroni), Marino, Cerreti, Angiolini (25′ st El Kharraz), Amoaful, Soua (14′ st Rossi), Hladchenko (40′ st Prianti), Camarà. A disposizione: Musetti, Cipriani, Piatto, Pieri. Allenatore: Sandro Vegliò.

ARBITRO: Gianluca Stella; assistenti Marco Boscagli e Raffaele Lampedusa.

MARCATORI: 30′ Ronchi, 38′ Fiorentini; 43′ st Calamai.

NOTE: calci d’angolo 5-5. Recupero: 2′ + 5′.

Risultati del girone D

Siena – Atletico Piombino 5-3

Alta Maremma – Argentario 1-0

Argentario – Siena 0-5

Atletico Piombino – Alta Maremma 2-0

Siena – Alta Maremma 3-0

Classifica: Siena 9, Atletico Piombino e Alta Maremma 3, Argentario 0

Da giocare

12 giugno Argentario – Atletico Piombino