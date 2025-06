GROSSETO – Nella partita Siena-Alta Maremma della 50esima edizione dell’importante torneo Bruno Passalacqua, che ha sancito il passaggio ai quarti di finale della compagine bianconera e l’eliminazione dell’Alta Maremma con il risultato di 3-0, le due squadre hanno onorato la competizione. In questa partita tre giocatori si sono distinti in particolare.

Cristian Paolucci (Siena)

Classe 2007, l’estremo difensore Senese si é reso protagonista di una grandissima prestazione, il portiere ha infatti messo a referto cinque parate decisive per il risultato finale, la più bella e più complessa sul trequartista Angiolini dell’Alta Maremma, che si é fatto ipnotizzare a tu per tu da l’estremo difensore.

Un mix di grinta, tenacia, talento e ottima comunicazione con i compagni, il numero 1 si é dimostrato una sicurezza per la sua squadra durante tutto il torneo, subendo soltanto 3 gol in 3 partite, e rendendosi protagonista di due clean sheet.

Leader.

–

View this post on Instagram A post shared by IlGiunco.net (@ilgiunconet)

Gianluca Fiorentini (Siena)

Classe 2008, l’esterno bianconero ha messo a disposizione della squadra tutta la sua tecnica e le sue doti difensive, coronando la sua ottima prestazione con un gol al 38’ del primo tempo che ha portato il risultato sul 2-0. Dopo un rimpallo il numero 2 si ritrova la palla sul destro, e con un diagonale secco spedisce la palla sul fondo della rete. Incolpevole il numero 1 dell’Alta Maremma Borta, che nulla può sulla grande conclusione.

L’esterno é stato fondamentale per fornire sicurezza e precisione su ambedue i reparti, sempre attento sui ripiegamenti difensivi e pronto a farsi trovare dai compagni in fase offensiva, come in occasione del gol.

Talentuoso.

Alieu Camara (Alta Maremma)

Grinta, polmoni e tanta forza di volontà, queste sono le doti che ha dimostrato il numero 11 della squadra allenata dal mister Sandro Vegliò. Alieu si é reso pericoloso più volte, partendo da un ottimo coast to coast al 20’ del primo tempo, con la palla di poco alta, e finendo con un tiro che ha trovato soltanto l’opposizione del numero 1 Paolucci al minuto numero 22 del secondo tempo.

Sacrificatosi per la squadra, sebbene esterno offensivo, ha usato la corsa impressionante per rendersi utile anche in fase di recupero del pallone. Li é stata negata la gioia del gol solamente dall’eccelsa prova dell’estremo difensore Senese.

Instancabile.