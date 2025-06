GROSSETO – «Da mercoledì 11 giugno è entrato in vigore l’orario dei servizi estivi di At – Autolinee toscane: quindi i servizi di collegamento da Grosseto da e verso Marina di Grosseto (linea g10) e Castiglione della Pescaia (linea 1/G) prevedono un cadenzamento massimo ogni 30 minuti, dalle 7.30 alle 00.30, garantendo una copertura molto ampia, resa possibile dal potenziamento del servizio condiviso con gli Enti e già in essere nell’estate scorsa – e presumibilmente in grado di soddisfare le richieste di mobilità di cittadini, turisti e giovanissimi che in questo periodo dell’anno scelgono il bus per muoversi verso la costa» a dirlo in una nota Autolinee toscane.

«Sempre con gli Enti sono in corso ulteriori valutazioni per rafforzare ancora di più i collegamenti da e verso Marina di Grosseto della linea g10, specialmente nei fine settimana estivi o in occasione di ponti vacanzieri. at desidera infatti ricordare che l’organizzazione del servizio di Tpl passa da un coordinamento con enti di programmazione del territorio che si svolge in ambito di Gtt, ovvero il tavolo tecnico territoriale che si riunisce periodicamente e valuta complessivamente il servizio ed eventuali integrazioni».

«Nel caso specifico segnalato nell’articolo, at precisa che nella giornata di ieri, martedì 10 giugno 2025, ultimo giorno di scuola, le lezioni negli istituti scolastici che si trovano nell’area della Cittadella di Grosseto sono state concluse anticipatamente senza alcun preavviso nei confronti dell’azienda da parte delle scuole. Tanti ragazzi si sono dunque diretti alla Stazione Fs per prendere bus verso il mare, in un modo che non è stato possibile coordinare preventivamente: visto l’afflusso neanche l’attivazione di una corsa bis sarebbe stata sufficiente per trasportare tutti i ragazzi verso il mare» prosegue la nota.

«Nessuno dell’azienda prende in giro i ragazzi ma, per organizzare in modo efficace il servizio, il coordinamento con gli enti, compresi quelli scolastici, è indispensabile sia in estate come in inverno. L’azienda con l’attivazione dell’orario estivo prevederà dunque maggiori soluzioni per tutto il giorno e resterà disponibile a monitorare i livelli di servizio nonché a ragionare con gli Enti per eventuali miglioramenti. Autolinee Toscane invita, infine, i propri clienti a contattare sempre il servizio di Customer Care – telefonicamente o online – per segnalazioni di problemi o richieste particolari così che possano essere gestite più rapidamente».