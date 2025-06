GROSSETO – Continua il periodo positivo delle giovanili di baseball e softball del Big Mat Bsc Grosseto. Dopo le vittorie degli under 15 di Lino Luciani e delle under 13 di Fiorenzo Cappuccio, esultano pure gli under 18 di Francesco Petruzzelli. I biancorossi, infatti, sul diamante di gioco di Sesto Fiorentino si sono imposti per 15-0 contro i coetanei del Padule. “Abbiamo fatto una buona gara – commenta il manager Petruzzelli – e siamo riusciti a imporci senza subire neanche un punto. Sul monte di lancio Mangani prima e Brocca dopo hanno imbrigliato le mazze avversarie, mentre il nostro attacco ha registrato ben dodici valide, fra cui i tripli di Risico, Orlandini e Severino. Adesso dobbiamo continuare a lavorare per migliorarci e continuare a crescere”.