GROSSETO – Jonathan Roberti, con la sua impresa Roberti Design, è uno dei 100 artigiani selezionati nell’ambito della campagna nazionale “Artigianato, il futuro del Made in Italy”, promossa da Cna, Confartigianato e Casartigiani, insieme a Fondazione Symbola e con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Giovedì 12 giugno, in occasione del XXIII Seminario estivo di Fondazione Symbola a Mantova, l’artigiano grossetano specializzato nella creazione di arredi e complementi di arredo in materiali che vanno dal ferro all’acciaio, passando per il legno, il marmo e la pietra, ha ricevuto dal presidente di Cna Dario Costantini il prestigioso attestato di riconoscimento nella categoria “Giovani aziende”. La Roberti Design è una delle cinque imprese toscane scelte per partecipare alla selezione.

La campagna “Artigianato, il futuro del Made in Italy”, come ha ricordato il presidente di Cna Costantini, intende ribadire che le imprese hanno forte capacità di reinventarsi e intercettare i gusti dei consumatori anche nei mercati più evoluti, che chiedono qualità, unicità e personalizzazione, ma anche sostenibilità.

“Sono molto orgoglioso del riconoscimento ottenuto da Jonathan – dice Michele Agostini, presidente dei Giovani imprenditori di Cna Grosseto – non solo perché attribuisce il giusto merito a un’impresa del nostro territorio, ma anche perché Jonathan, da sempre, è una delle colonne portanti del gruppo giovani, per il quale mette a disposizione le sue idee, la sua creatività e spesso anche la sua abilità manuale”.

“Fa sicuramente piacere ricevere un’attestazione come questa – commenta Jonathan Roberti – perché è un modo anche per riconoscere l’impegno e i sacrifici che noi artigiani e imprenditori facciamo tutti i giorni per il nostro lavoro; è stata anche una bella occasione per confrontarsi e conoscere altre realtà ed è un motivo di orgoglio e soddisfazione avere conferma della fiducia di Cna nei miei confronti”.

La Roberti Design nasce dalla passione di Jonathan: dopo anni di lavoro in un’azienda che tratta acciaio inox, decide di seguire il suo istinto, la sua passione e la sua creatività e di aprire la sua impresa nel 2020. La sua abilità e i pezzi unici che realizza lo hanno portato anche a lavorare sul set del film Fast & Furious 10. Jonathan ama sperimentare con materiali e forme diverse, utilizzando tecniche e materiali inusuali, prestando sempre grande attenzione al dettaglio.