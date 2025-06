PORTO SANTO STEFANO – Conto alla rovescia alla 24esima edizione dell’Argentario Sailing Week, organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano, che entra nella fase finale della sua preparazione a una settimana dal via in programma mercoledì 18 con chiusura domenica 22 giugno. La macchina organizzativa lavora a pieno ritmo per accogliere nel migliore dei modi le oltre 40 imbarcazioni a vela classiche e d’epoca provenienti da 9 nazioni che, anche quest’anno, daranno vita a un evento competitivo e spettacolare nel cuore dell’Argentario.

Piero Chiozzi, Presidente dello Yacht Club Santo Stefano, ha dichiarato: “Il successo dell’Argentario Sailing Week è il risultato di un autentico gioco di squadra. Il frutto della collaborazione tra le istituzioni, l’impegno del nostro Club, il sostegno di partner di alto profilo e la conferma da parte di armatori ed equipaggi che, anno dopo anno, rinnovano la loro fiducia a questo appuntamento. Desidero ringraziare il Sindaco Arturo Cerulli e l’Amministrazione comunale di Monte Argentario per il patrocinio e il concreto supporto, tutti gli armatori e i loro equipaggi iscritti, gli sponsor che sono al nostro fianco, e naturalmente il Consiglio e lo staff del Club, che condividono l’obiettivo comune di contribuire al successo dell’Argentario Sailing Week”.

Le regate saranno disputate nel rispetto dei regolamenti del CIM e dell’AIVE, nell’ambito del Circuito del Mediterraneo. Le imbarcazioni iscritte saranno suddivise in classi in relazione alle caratteristiche tecniche, per garantire lo svolgimento di regate competitive e spettacolari. Anche quest’anno sarà assegnato il premio challenge “Trofeo Voscià – Giancarlo Lodigiani” presidente dell’AIVE, prematuramente mancato nel 2024, all’imbarcazione con armo Yawl che avrà ottenuto il miglior punteggio all’Argentario Saling Week.

Il programma ufficiale

Race Village – Pilarella, Porto Santo Stefano

Mercoledì 18 giugno

09:30–17:00 | Registrazioni equipaggi

19:30–22:30 | Welcome Cocktail @ YCSS

Giovedì 19 giugno

08:30 | Skipper briefing al Comune di Monte Argentario

11:00 | Partenza regate

Dopo regata | Beer Party @ Race Village

20:30 | Owners’ Cocktail Dinner by Miramis presso Isolotto Beach Club

Venerdì 20 giugno

08:30 | Skipper briefing al villaggio regate

11:00 | Partenza regate

Dopo regata | Beer Party @ Race Village

Cena equipaggi @ Fortezza Spagnola

Sabato 21 giugno

08:30 | Skipper briefing al villaggio regate

11:00 | Partenza regate

Dopo regata | Beer Party @ Race Village

Domenica 22 giugno

08:30 | Skipper briefing al villaggio regate

11:00 | Ultima regata

17:30 | Premiazione & Fair Winds Cocktail

L’edizione 2025 si svolge con il patrocinio e il concreto supporto del Comune di Monte Argentario, partner istituzionale dell’evento e con il contributo di Miramis, brand di ospitalità di alta gamma del gruppo svedese Qarlbo AB, Jefferies Group LLC banca di investimento multinazionale indipendente, ColleMassari Wine Estates e mureadritta, piattaforma internazionale di shop online nautico.

L’evento si conferma evento strategico per il territorio capace di generare un importante impatto economico quantitativo e qualitativo su tutte attività turistico-ricettive garantito da un afflusso diretto di oltre 1.500 presenze tra armatori, equipaggi, ospiti, stampa e appassionati, molti dei quali provenienti da paesi esteri in un periodo dell’anno considerato ancora ‘di spalla’ rispetto all’alta stagione turistica.

La storia dell’Argentario Sailing Week inizia nel 1992, quando un gruppo di Soci dello Yacht Club Santo Stefano organizzò una regata per imbarcazioni classiche denominata Le Vele d’Argento. Nel corso degli anni, la crescita costante delle barche iscritte, l’ospitalità del territorio e un meteo sempre favorevole hanno contribuito all’affermazione dell’evento come punto di riferimento nel calendario internazionale delle regate di barche classiche e d’epoca. Dal 1999 la manifestazione prende il nome attuale: Argentario Sailing Week confermandosi come regata di alto profilo e, nello stesso tempo, come momento di cultura e di accoglienza, in cui passione, storia, artigianalità e ospitalità mediterranea si incontrano nella cornice unica di Monte Argentario (foto Solari/Galatolo).