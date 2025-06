MANCIANO – L’assessorato al Sociale del Comune di Manciano ha aperto le iscrizioni al soggiorno estivo dedicato agli over 65, che si svolgerà dal 26 luglio al 2 agosto 2025 nella rinomata località balneare di Miramare di Rimini.

L’iniziativa, promossa nell’ambito delle politiche sociali rivolte alla terza età, offre l’opportunità di vivere una settimana all’insegna del benessere, del relax e della socializzazione, ospiti di una storica struttura a conduzione familiare a pochi passi dal mare.

Il costo di partecipazione, ridotto grazie al contributo del Comune che si farà carico del servizio di trasporto in pullman e delle spese per un accompagnatore, è di 455 euro a persona. La quota comprende la sistemazione in camera doppia con trattamento di pensione completa, comprensivo di colazione a buffet e pasti con menu a scelta tra carne e pesce, accompagnati da bevande. È incluso anche il servizio spiaggia con ombrellone e lettini, una cena tipica romagnola con serata musicale, un drink di benvenuto, l’assistenza turistica quotidiana e l’assicurazione medico-bagaglio.

Durante il soggiorno, i partecipanti avranno inoltre la possibilità di prendere parte a diverse escursioni facoltative in mezza giornata, pensate per offrire esperienze culturali e paesaggistiche suggestive, tra cui visite a San Marino, Cesenatico, Mondaino, Gradara, Santarcangelo e Rimini. Ogni uscita sarà accompagnata da guida turistica e prevede degustazioni di prodotti tipici, contribuendo a rendere la vacanza ancora più ricca e coinvolgente.

L’iniziativa è rivolta esclusivamente ai cittadini di Manciano che siano in grado di affrontare il viaggio e che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età. Qualora il numero delle domande dovesse superare le risorse disponibili, sarà applicato un criterio di priorità basato sull’Isee, dando precedenza ai richiedenti con valore più basso.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre il 20 giugno 2025, consegnandole all’ufficio Protocollo del Comune o inviandole via posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected].

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Politiche sociali ai numeri 0564 625340 o 0564 625305, oppure scrivere agli indirizzi email [email protected] o [email protected].