GROSSETO – Concluso l’intervento di ripristino sulla condotta idrica in via Francesco Ferrucci, nei pressi di piazza La Marmora. «Grazie ai lavori effettuati da AdF sulle infrastrutture della città è stato possibile isolare il tratto di condotta su cui si è verificata la rottura; pertanto, i lavori non hanno comportato sospensioni del flusso idrico ai cittadini» afferma il Fiora.

A causa delle manovre sulla rete idrica potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua alle utenze cittadine: con grande impegno dei numerosi tecnici al lavoro AdF sta mettendo in campo tutte le azioni possibili per ridurre e mitigare il fenomeno.

