GROSSETO – Ieri nella sala Pegaso della Provincia il Centro italiano femminile di Grosseto ha insignito la professoressa Lina Pettinari del premio “Donna 2025”.

Il Comitato di Grosseto del Cif, che festeggia quest’anno i suoi 80 anni di vita, attraverso la presidente Elettra Monaldi ha inteso rendere omaggio all’attività svolta da Lina Pettinari, presidente del Movimento per Vita di Grosseto.

Durante la cerimonia, semplice e ricca di significato, è stato trattegiato il profilo dell’attività di Lina Pettinari: donna instancabile, dedita all’ascolto, all’accoglienza ed al sostegno delle donne in gravidanza sin dal primo giorno del concepimento. Un accompagnamento ed una condivisione del cammino verso la vita nascente sostenuto da supporti di relazione, dalla consulenza di una psicologa, e da aiuti economici grazie a progetti studiati individualmente come il progetto Gemma: una sorta di “adozione” a “breve distanza” fatta da altre famiglie che hanno a cuore il nascituro.

L’attività del Centro di aiuto alla Vita di via De Amicis non si ferma ai primi 18 mesi del bambino ma prosegue nell’ aiuto alle famiglie con la distribuzione di abbigliamento per i bambini grazie alla generosità dei grossetani ed attraverso la disponibilità di tanti volontari. Un riconoscimento , quello del Premio Donna 2025 del Cif che ha dato modo di evidenziare un altro tesoro del territorio.