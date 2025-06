ORBETELLO – La cassazione accoglie il ricorso del Comune di Orbetello contro l’ex comandante della Polizia municipale, «che si troverà a dover restituire all’Ente circa 53mila euro più gli interessi come stabilito dalla recente sentenza della Cassazione» prtecisa il Comune di Orbetello.

Un contenzioso apertosi diversi anni fa quello contro l’ex comandante del Comune di Orbetello che, nel primo e secondo grado di giudizio, aveva visto prevalere l’ex dipendente. Il tribunale in un primo momento aveva infatti riconosciuto all’uomo ad un ristoro di circa 116 mila euro per aver “svolto mansioni superiori di dirigente”. Oggi però la Cassazione ha dimezzato tale cifra, e per questo motivo l’uomo dovrà restituirne circa la metà.

«Con l’ultima sentenza la corte suprema di Cassazione, sezione lavoro, ha accolto il ricorso del Comune che contestava la cifra fissata dal tribunale e corrisposta all’ex comandante, a cui viene richiesto di restituire all’Ente circa 53mila euro più gli interessi» afferma il Comune lagunare.

«Con sentenza non definitiva n. 147/2020 – si legge nella sentenza della suprema corte che riepiloga i fatti – il Tribunale di Grosseto ha accertato che l’ex comandante, dipendente del Comune di Orbetello inquadrato nella categoria D, posizione economica D3 e titolare di posizione organizzativa, aveva svolto mansioni superiori di dirigente della polizia municipale dal 2.7.2008 al 1° novembre 2016 ed ha condannato il Comune di Orbetello al pagamento delle differenze di retribuzione dal 2.3.2011 al 1° novembre 2016, all’accantonamento della quota di TFR relativa alla differenza di trattamento economico dovuta per le mansioni superiori da luglio 2008 a novembre 2016, nonché alla regolarizzazione contributiva del rapporto».

«Con sentenza definitiva n. 112/2021 il Tribunale di Grosseto ha condannato il Comune di Orbetello al pagamento della somma di € 108.671,62 a titolo di differenze di retribuzione e di € 7.517,80 a titolo di differenze di TFR, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva, riconoscendo non solo le componenti fisse della retribuzione di posizione e di risultato, ma anche una determinata misura delle componenti variabili di entrambe le voci. La Corte di Appello di Firenze ha rigettato il gravame proposto dal Comune di Orbetello avverso tale sentenza».

Ed è proprio sulle cifre che l’Ente ha promosso un ricorso in Cassazione e ha vinto: «Il Comune – spiegano dall’amministrazione comunale – ha fatto ricorso in Cassazione e ha vinto. L’ex comandante dovrà restituire al Comune un cifra che si attesta intorno ai 53mila euro più gli interessi, che comprendono anche le spese legali di condanna pagate, in primo grado, dal Comune aveva. Il Comune pretenderà immediatamente la cifra, altrimenti avvierà la procedura di recupero coattivo delle somme dovute nei confronti dell’uomo».