BRACCAGNI – Si è spenta nel suo paese, la sua amata Braccagni per cui si era sempre impegnata. Gabriella Bonelli, per anni insegnante di francese alle scuole medie di Roccastrada prima, e a Grosseto (Galilei e Da Vinci) poi, è morta oggi, dopo una lunga malattia, circondata dall’affetto dei propri cari: il figlio, la nuora e l’amato nipotino.

Gabriella Bonelli aveva 74 anni. Professoressa molto apprezzata, come racconta il figlio Alessio: «I suoi ex studenti, quando la incontravano per strada, la fermavano sempre per salutarla e ricordare con piacere gli anni di scuola».

È sempre stata una donna forte, volitiva, attiva e molto coinvolta nella vita di paese: nella circoscrizione prima, e poi nell’associazione Galli Silvestro, e nella festa di Braccagni. Il padre, Febo, era lo storico falegname del paese.

Per chi volesse portare un ultimo saluto, la salma si trova in casa e domani 12 giugno alle 15 si svolgeranno i funerali nella chiesa di Braccagni. Poi il viaggio al tempio crematorio.