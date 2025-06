GROSSETO – Dopo la vittoria nel derby grossetano e la mancata replica sul diamante del San Marino, il Big Mat Bsc Grosseto affronterà il Bologna. Gara uno si giocherà in trasferta venerdì 13, alle 20, allo stadio Gianni Falchi, mentre il secondo match si terrà domenica 15 giugno, alle 15.30, allo stadio Simone Scarpelli. “Stiamo bene – commenta il lanciatore biancorosso, Mattia Sireus – sia come gruppo che come singoli. Siamo concentrati, lavoriamo quotidianamente con massimo impegno e vogliamo fare due buone partite contro il Bologna”.

In questo momento della stagione, il Big Mat Bsc Grosseto occupa il sesto posto in classifica, mentre il Bologna è sul gradino meno alto del podio. “Vogliamo provare – conclude Sireus – a portare a casa dei buoni risultati, consapevoli della nostra forza e delle nostre qualità” (foto di Noemy Lettieri).