Foto di repertorio

SCARLINO – Il Comune di Scarlino ricorda che sta per terminare l’avviso per il rilascio del nulla osta demaniale necessario all’esercizio del commercio in forma itinerante sulle spiagge. L’opportunità riguarda esclusivamente il tratto di spiaggia compreso tra il Comune di Follonica e la foce della Fiumara e fa riferimento alla stagione balneare 2025.

“Le istanze per ottenere l’autorizzazione devono essere presentate entro il 13 giugno, entro e non oltre le 12 – ricorda il Comune -. Le domande potranno essere inoltrate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, tramite posta elettronica certificata o consegnate a mano all’ufficio Protocollo del Comune, secondo le modalità e le condizioni indicate nel bando”.

La procedura prevede la concessione di un massimo di due autorizzazioni per operatori del piccolo artigianato e opere di ingegno, sei autorizzazioni per operatori del settore alimentare, ognuno dei quali potrà utilizzare un solo carrello, mentre non è prevista alcuna limitazione numerica per le attività di commercio non alimentare, purché svolte in forma itinerante senza l’ausilio di banchi o carrelli.

“Potranno partecipare alla selezione solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di onorabilità e abilitazione professionale. Nel caso in cui le domande presentate dovessero superare il numero di posti disponibili, sarà redatta una graduatoria a cura della commissione comunale competente”.

Il responsabile del procedimento è l’architetto Patrizia Duccini, a cui è possibile rivolgersi per ogni chiarimento contattando l’ufficio Demanio del Settore 5 – Sviluppo e Assetto del Territorio del Comune di Scarlino al numero 0566 38537.

L’avviso pubblico è consultabile presso l’Albo pretorio e sul sito web ufficiale del Comune all’indirizzo www.comune.scarlino.gr.it.