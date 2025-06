GAVORRANO – Ancora grande ciclismo e sulle strade della Maremma. Domenica mattina è stata la volta del trofeo Polesine dove si sono imposti Tiziano Mura della Falaschi e Iuri Pizzi della società Promotech Mg-K-Vis. La manifestazione di ciclismo amatoriale Uisp è stata organizzata dal Team Marathon Bike con il patrocinio di Provincia e Comune di Gavorrano e supportata dalla Banca Tema e dalla Big Mat di Maurizio Scarpelli. Sono state predisposte due partenze, visto l’elevato numero di partenti con 108 iscritti e 96 corridori al via.

Nella prima partenza subito corsa velocissima con numerosi scatti sino all’episodio che ha deciso la gara. E’ stato Roberto Basile, come sempre protagonista di grandi imprese sia nel ciclismo che nel podismo ad accendere la gara. Il corridore pugliese infatti ha attaccato nei pressi della località Lupo, controvento raggiungendo un vantaggio di circa 50 secondi. Troppo lontano dal traguardo e con il passare dei chilometri sul “gioiellino” del Marathon Bike, sono rientrati Mario Calagretti, Alexander Bazhenov, Leonardo Castelli e il vincitore Tiziano Mura. Quindi volata a cinque con Basile fuori gioco essendo stato per diversi chilometri al vento da solo. Bellissima la progressione di Mura che ha preceduto Alexander Bazhenov. Terzo Leonardo Castelli. “Tracciato bellissimo e soprattutto sicuro – afferma Mura – ringrazio il mio presidente Carlo Falaschi, l’accompagnatore Salvatore Talia e i miei compagni di squadra Diego Giuntoli, Davide Bianchi, Roberto Rocchi e Leonardo Mugnai. Senza di loro sarebbe stato difficile vincere una corsa del genere. Finalmente dopo tanti piazzamenti e arrivata la prima vittoria”.

Nella seconda partenza, se da una parte c’è il vincitore che porta il nome di Iuri Pizzi della società Promotech Mg-K-Vis, va sottolineata la grande prova di Cesare Macchi ancora protagonista con una fuga davvero importante, ripreso nel finale dal vincitore Pizzi, da Pierluigi Mancini, e da Fabrizio Salutari. Quindi anche in questa partenza, volata ristretta con Iuri Pizzi, che si impone su Cesare Macchi; terzo Fabrizio Salutari. “Vengo spesso in Maremma nonostante la distanza, perché i percorsi sono belli e sicuri – afferma Pizzi – ringrazio il mio presidente Francesco Cipolletta, e il mio compagno di squadra Andrea Grandi che mi ha dato una mano per tutto il tempo della gara”.

Al termine della manifestazione, il vice sindaco di Gavorrano Daniele Tonini, oltre ai due vincitori assoluti, ha premiato anche i vincitori di categoria: Filippo Scelfo, Leonardo Castelli, Alexander Bazhenov, Mario Calagreti, Pierluigi Mancini, Lido Fogli, Emanuele Ceccarelli e tra le donne Marianna Paci.