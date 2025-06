BAGNO DI GAVORRANO – Bellissima soddisfazione per il classe 2008 del Follonica Gavorrano Giulio Pimpinelli, che ha vinto il torneo a Cava de’ Tirreni con la Rappresentativa Under 17 della Lega Nazionale Dilettanti, superando in finale per 2-1 la Salernitana.

Un trofeo che Giulio ha potuto alzare con la fascia di capitano al braccio, dopo aver disputato un bellissimo torneo all’interno del gruppo allenato da Roberto Chiti.

Di seguito la cronaca della partita (fonte sito LND). Uno straordinario spettacolo è andato in scena sul terreno di gioco dello Stadio Lamberti di Cava, un ritmo elevato da entrambe le due squadre. I granata partono con il pressing, la difesa azzurra regge molto bene anticipando gli inserimenti e chiudendo le linee di passaggio. Romanin in posizione regolare su assist di Mecozzi, non conclude. Archiviata l’azione debole dalla linea di fondo, Mecozzi trova la conclusione, sorprende Guacci portando in vantaggio i suoi compagni con l’1-0. Drisaldi nel traffico davanti alla porta avversaria, qualche dribbling e imprecisione. Marciano sfiora la rete del pareggio, la Salernitana diventa sempre più pericolosa. Viene concesso il cooling break e i due tecnici approfittano per dare qualche indicazione. Grande occasione per Mana ma il tiro è alto, Pizzi fa una giocata preziosissima nel difendere l’area di Bresolin. Sempre lucido l’attaccante del Savio ma Menduto arriva prima e pareggia il conto, 1-1, una palla impossibile per Bresolin.

Il secondo tempo si apre con lo squillo di Madiq, Fontana in diagonale sul fondo non trova Mecozzi. Tra palle alte e tanta corsa in campo al 10’ il risultato è fermo sull’1-1. Giallo per Guacci e calcio di rigore per la LND, dal dischetto Manuel Mecozzi apre troppo il destro e prende il palo. Bresolin con coraggio esce con una presa, incalzano i campani tra una serie di errori da una parte e dall’altra, il match si fa sempre più teso. Barba non riesce a inquadrare lo specchio. Miracolo di Pizzi che in scivolata interviene nel faccia a faccia tra Barba e Bresolin. Pimpinelli respinge il cross granata, arriva il tentativo di Chirico ma fallisce. Al 38’ c’è tanta adrenalina in campo, i ragazzi non mollano e cercano di evitare i tiri di rigore, ci pensa Bennici che al 46′ sfonda dalla sinistra e mette in mezzo per l’accorrente Galeota che realizza il gol decisivo del 2-1.

U17 LND-SALERNITANA 2-1

U17 LND: Bresolin; Romanin (19’ st Romitelli), Pimpinelli, Fontana (36’ st Mazzone), Pizzi; Mana (1 ’st Chirico), Madiq, Drisaldi (26’ st Felici); Massini (1’ st Piazza, 45’ st Galeota), Mecozzi, Paudice (36’ st Bennici). A disposizione: Lo Iacono, Cacciatore, Ferrigno, Valencetti. All. Roberto Chiti.

SALERNITANA: Guacci, Iliv, Russo, Mancini, Petrucci, Bronzini, Mazzoleni, Paollillo, Nappa (9’ st Barba), Marciano (36’ st Sangerardi), Menduto. A disposizione: Rosa, Grande, Trapanese, Petrizzo, Valentino. All. Ernesto De Santis.

ARBITRO: Striano di Salerno ; Assistenti Di Domenico e Martino di Salerno.

MARCATORI: 10’ Mecozzi, 37’ Menduto, 46’ st Galeota.