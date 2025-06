SEMPRONIANO – Con la pubblicazione del volume “Racconti di vita” giunge al termine l’omonimo progetto, nato dalla collaborazione tra le cooperative sociali che gestiscono la Rsa “Casa albergo per anziani di Semproniano”, Operaia 1979 e Semproniano ’95, e il liceo delle scienze umane di Arcidosso, a vocazione socio antropologica, che ha visto protagonisti, in un lavoro biennale di incontri/interviste, i ragazzi della scuola e gli anziani in un’attività di ricostruzione, partecipata fino alla commozione e attenta, di memorie private che sono confluite nel libro.

“Racconti di vita”, è stato presentato al pubblico durante gli incontri avvenuti nei giorni 4 e 9 giugno presso la Rsa “Casa albergo per anziani di Semproniano” e la sala consiliare del Comune di Arcidosso, ed è riuscito nell’intento di unire, andando oltre le evidenti difficoltà che la contemporaneità ci riserva, due mondi, quello degli anziani e quello dei ragazzi, troppo spesso distinti e separati.

Il libro non avrebbe potuto vedere la luce senza l’essenziale collaborazione di coloro che credono ancora, nonostante le innumerevoli problematiche, che investire tempo e denaro nel sociale sia una prerogativa irrinunciabile per far nascere e tramandare i valori sostanziali di una comunità. Tanto il progetto che la pubblicazione sono il risultato di un lavoro di squadra, dove la parola “ascolto” nel suo significato più autentico, ha giocato a tutti i livelli un ruolo fondamentale, dalla genesi del percorso fino alla sua conclusione.

Tutti gli attori, ciascuno nel proprio ruolo, hanno contribuito concretamente alla realizzazione di questa piccola grande esperienza: la Fondazione Cr Firenze e i Comuni di Semproniano e Arcidosso che hanno sostenuto interamente i costi del progetto; il dirigente dell’Isis Polo Amiata Ovest Cristiano Palla, l’assessore del Comune di Semproniano Lucio Leoni e il direttore della Rsa Alessio Magnani, che hanno creduto, fin dall’inizio, nella bontà di questa iniziativa e si sono adoperati per la sua realizzazione; gli amministratori delle coop. sociali Operaia Semproniano 1979 e Semproniano ‘95 che hanno unito le loro forze per la buona riuscita di questo lavoro, come anche i dipendenti di entrambe le cooperative che si prendono quotidianamente cura degli anziani; le insegnati del liceo delle scienze umane di Arcidosso, su tutte le professoresse Maria Grazia Morganti e Cinzia Pieraccini, e le animatrici della Casa Albergo, Carla e Zuleika, guide preziose per gli studenti e gli anziani, che da ultimo, ma non per importanza, meritano senz’altro il plauso più grande.