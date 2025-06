GROSSETO – Un’altra bella soddisfazione per la Pallavolo Grosseto. In occasione dei processi selettivi per la Nazionale italiana di Beach Volley, la biancorossa Sara Gambelli è stata convocata dal DT Caterina De Marinis ad un allenamento in programma oggi martedì 10 giugno, al CPO di Tirrenia di Vione, nel pisano. L’allenamento sarà diretto dai Tecnici nazionali Emanuele Sbravati e Alessandro Mamprin. A Sara un grandissimo in bocca al lupo dalla società grossetana.