GROSSETO – Una battaglia tra gavettoni, lancio di uova, farina, panna e majonese. La fine dell’anno scolastico alla Cittadella dello studente a Grosseto ha scatenato la vena più goliardica degli studenti delle scuole superiori che al suono dell’ultima campanella per l’anno 2024-25 si sono scatenati.

Ben presto il piazzale è stato invaso di bottiglie di plastica “spremute” sino all’ultima goccia, farina e qualche uovo rotto. Mentre la panna (assieme ad altra farina) è finita sui capelli e sugli abiti dei ragazzi.

Preoccupati i professori che ad un certo punto hanno allertato le forze dell’ordine «Alcuni ragazzi andavano in tre o quattro in motorino, qualcuno percorrendo le vie della Cittadella contromano o uscendo da sotto i porticati delle scuole ad alta velocità con fumogeni in mano. Alcuni sono saliti sui tettini della auto in movimento con dieci persone dentro e gli sportelli aperti. Una situazione molto pericolosa, per cui abbiamo deciso di allertare i carabinieri».

È stato il personale ata che, tra qualche malumore, armato di sacchi neri e carrelli della spesa, ha raccolto bottiglie e cartacce lasciate sul piazzale e sul manto erboso davanti alla scuola.

