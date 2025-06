GROSSETO – Gli Under 15 del Big Mat Bsc Grosseto non si fermano più. Sabato scorso allo stadio Simone Scarpelli, i biancorossi si sono imposti per 14-2 nel big match contro il Padule, seconda forza del campionato. “Abbiamo giocato un’ottima gara – commenta il manager Lino Luciani -. Siamo partiti bene, registrando già nel terzo inning un ampio vantaggio, e siamo stati bravi a continuare così per tutto l’arco della partita”.

Una vittoria che allunga il divario in classifica tra il Big Mat Bsc e gli altri roster. “Dobbiamo giocare ancora tre gare del campionato – conclude Luciani – e vogliamo chiudere la stagione nel migliore dei modi”.