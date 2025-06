GROSSETO – Una vittoria biancorossa alla Roccaforte di Mondovì al Torneo Nazionale Alberto Mura, indetto dalla Federazione Pugilistica Italiana per conoscere i pugili emergenti nelle categorie giovanili. Ancora una volta la Fight Gym di Grosseto ha piazzato sul gradino più alto del podio uno dei propri giovani pupilli ovvero Leonardo Paladini, under 17 categoria kg.60, che si è aggiudicato la finale vincendo ai punti contro l’emiliano Zoran Suljic; il tutto al termine di tre combattute riprese, dove l’allievo del maestro Raffaele D’Amico ha imposto la sua tecnica e ritmo forsennato al mai domo avversario.

Grande soddisfazione per il presidente Amedeo Raffi e tutto l’entourage del sodalizio per questo risultato, che proietta Leonardo ai vertici della categoria dandogli la possibilità di raggiungere quella maglia azzurra tanto agognata a compenso di quei sacrifici giornalieri che affronta per raggiungere, accompagnato dal padre, da Piombino, la palestra di via Della Repubblica.