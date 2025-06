GROSSETO – Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, 9 giugno, in piazza Rosselli, nel centro di Grosseto, dove una donna di circa 70 anni è rimasta coinvolta in un incidente tra una bicicletta e una macchina.

(Foto d’archivio)

L’allarme è scattato intorno alle 11. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Grosseto insieme a una pattuglia della Polizia di Stato, che ha provveduto ai rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La donna, che era in sella alla bicicletta dopo l’impatto, è stata soccorsa sul posto e successivamente trasportata in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni, secondo quanto riferito, non sembrerebbero gravi.

Il traffico nella zona ha subito temporanei rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.