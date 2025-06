MONTEMASSI – Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 9 giugno, lungo la strada provinciale 31, nel tratto che collega Montemassi al centro abitato di Ribolla, nel Comune di Roccastrada.

Due autovetture, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Massa Marittima intervenuti sul posto, si sono scontrate frontalmente. A bordo dei mezzi si trovavano complessivamente quattro persone, due per ciascun veicolo.

All’arrivo dei vigili del fuoco del comando provinciale di Grosseto, i feriti erano già stati presi in carico dal personale sanitario del 118, intervenuto con ambulanze e automedica. Le condizioni delle persone coinvolte non sono al momento note con precisione.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati e dell’area stradale, mentre le operazioni di rilievo e gestione del traffico sono state affidate ai militari dell’Arma. La circolazione sul tratto interessato ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi.