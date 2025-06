PANCOLE – È stata recuperata in condizioni terribili, miagolava disperatamente per il dolore. «Sembrava chiedere aiuto» raccontano i volontari che non si sono girati dall’altra parte. Maialina (nella foto prima dell’incidente) è una gattina randagia sfortunata, perché vittima di un incidente gravissimo.

Un trattore le ha tranciato di netto una zampina posteriore, e l’altra attaccata ad un filo. Ferita in maniera serio anche la zampa anteriore.

Chi l’ha trovata è riuscito a prenderla, l’ha messa nel suo zaino e l’ha portata di corsa alla clinica Costa d’Argento dove è stata operata d’urgenza. Fortunatamente gli organi interni non sembrano aver subito danni. Le zampe posteriori sono state amputate e si sta lavorando su tutta la situazione. Purtroppo un’operazione molto difficile e costosa e una situazione particolarmente seria.

La pagina Fb i Mici di Pancole sta cercando aiuto, un sostegno economico per sostenere le spese. Se la gattina si dovesse riprendere poi servirà anche un’adozione del cuore.

Uno dei canali è quello già utilizzato per altre situazioni simili, ossia Gofundme. Sulla piattaforma infatti c’è una raccolta sempre aperta per la colonia di Pnacole per aiutare, già in passato, a pagare le spese in situazioni simili: https://gofund.me/b2008ff8