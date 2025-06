MONTEROTONDO MARITTIMO – Nel pomeriggio di domenica 8 giugno, all’interno della Chiesa di San Lorenzo a Monterotondo Marittimo, si è svolto il concerto celebrativo per il 40° anniversario della Corale Santa Cecilia. L’evento, molto sentito dalla comunità, ha segnato anche l’apertura ufficiale del programma degli eventi estivi promosso dall’amministrazione comunale.

Un traguardo importante per la Corale

La Corale Santa Cecilia, nata nel 1984, rappresenta una delle realtà musicali più radicate nel territorio. Il concerto, organizzato con grande cura, ha offerto un ampio repertorio che ha incluso musica sacra, brani della tradizione popolare e arrangiamenti corali di vario genere. I coristi e i musicisti, diretti dall’attuale maestro del gruppo, hanno saputo coinvolgere il pubblico in un’atmosfera carica di emozione e partecipazione.

L’evento ha richiamato un’ampia presenza di cittadini e visitatori, che hanno riempito l’interno della Chiesa di San Lorenzo. Al termine dell’esibizione, alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale sono intervenuti per esprimere il proprio ringraziamento nei confronti della Corale, sottolineando l’impegno e la costanza dimostrati in oltre quattro decenni di attività.

Parte il calendario estivo degli eventi

Il concerto dell’8 giugno ha segnato anche l’avvio del cartellone estivo di Monterotondo Marittimo, che comprende una vasta gamma di iniziative culturali, musicali e teatrali. Il programma prevede spettacoli dal vivo, proiezioni cinematografiche, attività per bambini e le consuete sagre gastronomiche, con l’obiettivo di promuovere il territorio e creare occasioni di socializzazione.

Tra gli appuntamenti più attesi si segnalano il Festival delle Colline Geotermiche, in programma nelle giornate del 19 giugno e dell’8 agosto, il Festival “A tutto vapore” che animerà il centro del paese dal 4 al 6 luglio, e il Premio letterario nazionale Renato Fucini, previsto dall’11 al 13 luglio. Nei mesi estivi torneranno anche il “Festival Nuove Figure” dedicato al teatro di figura per ragazzi e “Vademecum”, il festival delle arti di strada fissato per il 16 e 17 agosto. Il 14 agosto sarà invece la volta del Grey Cat Festival, con un workshop all’interno del Teatro del Ciliegio e uno spettacolo serale nella zona della Rocca degli Alberti.

Il contributo delle associazioni locali

Il sindaco Giacomo Termine ha evidenziato come l’organizzazione del programma estivo sia stata possibile grazie alla collaborazione con le associazioni del territorio, che con spirito di iniziativa e passione contribuiscono in maniera determinante alla realizzazione degli eventi. Ha inoltre sottolineato che Monterotondo Marittimo continua a distinguersi come un borgo attivo e accogliente, dove cultura, tradizione e creatività si intrecciano per offrire un’estate ricca di occasioni da condividere.

Con il concerto per il quarantesimo anniversario della Corale Santa Cecilia, Monterotondo Marittimo ha quindi inaugurato una stagione estiva che si preannuncia partecipata e ricca di momenti significativi per tutta la comunità.