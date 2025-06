CASTIGLIONE – L’estate della Blue Factor Castiglione non potrà essere dimenticata. L’ultimo titolo in casa HcC lo ha conquistato l’Under 15, che nelle finali giovanili organizzate al Casa Mora ha trionfato, battendo in una finale tiratissima per 2-1 il Roller Bassano. A Valdagno l’under23 ha sfiorato l’ingresso in zona medaglie, chiudendo alla fine al sesto posto.

L’unica volta che una squadra giovanile dell’Hc Castiglione aveva vinto un campionato risale alla stagione 1991-92: titolo nella categoria esordienti con Maurizio Pericoli allenatore.

Dopo la Coppa Italia di serie B e la vittoria del campionato con il passaggio di categoria in serie A2, c’è stata la vittoria della squadra di serie A2 e il passaggio in serie A1: ora il successo dei giovani 15enni di Massimo Bracali e Federico Paghi. Alla vigilia delle finali le speranze erano tante in casa biancoceleste: l’under15 aveva infatti chiuso la stagione regolare e i playoff vincendo tutte le partite, ma nelle finali poteva cambiare tutto. La prima partita del girone di qualificazione era subito un bel banco di prova con il temibile Montebello, una delle favorite. Il Castiglione era fermato sul pareggio per 3-3 e vinceva ai rigori (tre tiri, 2-1) per una eventuale classifica avulsa. Poi facile successo contro l’Amatori Wasken Lodi per 10-0, sull’Spv Viareggio per 6-0 e sul Csa Agrate per 7-2. Primo posto nel gruppo B, saltando così i quarti di finale.

In semifinale era nuovamente sfida con il Montebello, e l’incontro ha ricalcato la prima partita: Castiglione avanti sul 2-0 e recuperato per chiudere sul 3-3. Nei 5 tiri dal dischetto, un solo gol: quello di Diego Bracali che regalava la finale al Castiglione. Negli ultimi 30′ contro il Roller Bassano, che aveva liquidato 3-0 Correggio, davanti a un buon pubblico è stata una gara intensa e anche tattica. Ha deciderla la doppietta del solito Bracali, in totale 15 reti in sei partite, capitano ectrascinatore della squadra insieme al portiere Alexander Krocka, autore nella finalissima di parate che hanno stoppato gli attaccanti veneti. Un vero trionfo per consacrare una stagione storica a dir poco esaltante per tutta la società.

Questi i 10 “moschettieri” dell’Under 15: Alexander Krocka, Michele De Salvatore; Filippo Giabbani, Filippo Bagnoli, Lorenzo Turbanti, Lorenzo Cornacchini, Thomas Nucci, Diego Bracali, Mattia Sforzi, Lorenzo Rosadini. Allenatore Massimo Bracali.

La coppa Firs under 15 l’ha vinta il Csa Agrate, che in finale ha battuto l’Amatori Wasken Lodi, dopo il 3-3 dei regolamentari, per 6-5 ai rigori.

L’Under 23 a Valdagno invece, ha forse sprecato un’occasione. Esordio nel girone con la sconfitta contro il Seregno per 3-1. Poi vittorie contro l’hrc Monza per 7-2, l’Spv Viareggio per 3-1 e sconfitta con il Breganze per 2-1 in un partita combattutissima e decisiva che ha mandato ai quarti i maremmani. Contro l’Afp Giovinazzo i ragazzi di Paghi sono praticamente crollati con i pugliesi vincenti 7-3. La finale del 5 e 6 posto la poi vinta l’Spv Viareggio, dopo il 4-4 nei regolamentari, ai rigori per 6-4. Il titolo è andato al Breganze che in finale ha battuto i Pumas Viareggio 3-1, e nella finalina per il 3 e 4 posto il Valdagno ha superato 9-7 l’Afp Giovinazzo. Nella coppa Fisr successo del Sarzana sull’Hrc Monza per 3-1.

I partecipanti dell’under23 alle finali a Valdagno.

Federico Bussotti, Alessandro Donnini; Matteo Faelli, Tommaso Bracali, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Filippo Montauti, Filippo Agresti, Mattia Maldini, Francesco Cornacchini, Giulio Donnini, Riccardo Palushi. Allenatore Federico Paghi.

“Quest’annata sarà ricordata per sempre – ha sottolineato un commosso Marcello Pericoli, presidente dell’Hc Castiglione – abbiamo raccolto una serie di successi incredibili, grazie al lavoro dei nostri tecnici, atleti e tutti quanti ci sono stati vicino, dai dirigenti ai genitori. Siamo una vera famiglia, questo è il nostro segreto”.