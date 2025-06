FOLLONICA – Al Casello idraulico di Follonica un’occasione per riflettere sulla situazione in Palestina con il Coordinamento per la pace di Grosseto: sabato 28 giugno alle 17,30 in via Roma, nel giardino del Casello idraulico.

“Dopo un troppo lungo e imbarazzante silenzio sul genocidio in atto nelle Striscia di Gaza, a carico di buona parte delle istituzioni e mezzi di comunicazione, oggi pare non essere più etichettato come ‘antisemita’ chi alza la voce per denunciare il violento colonialismo che Israele perpetra in Palestina, con l’assenso di fatto della comunità internazionale – dicono gli organizzatori -. Organismi come Onu o Corte penale internazionale non hanno più la forza di fare ascoltare la loro voce. Voce che molti Paesi, tra cui il nostro, hanno da tempo perduta difronte ai loro interessi strategici ed economici. La ‘politica del più forte’ indebolisce così quell’impianto democratico basato sullo Stato di diritto e (che lo si voglia o no) mette seriamente in discussione anche il permanere del contesto in cui siamo cresciuti”.

“Alcuni paesi, gli Usa per primi, sostengono apertamente la disumanità di Israele, altri tacciono o si nascondono dietro parole di circostanza, mentre le loro imprese e le loro banche, fanno lucrosi affari con l’economia coloniale di guerra di Israele – prosegue il coordinamento per la pace -. Tocca a noi cittadini rivendicare e ridare senso e sostanza a quella tradizione di giustizia e di umanità, che i governi pare abbiano perduto”.

“Dalla Marcia Globale verso Gaza, che vede persone di 35 Paesi diversi che si auto organizzano per marciare lungo 50 chiometri, da Il Cairo fino a Rafah, alla pressione sulla grande distribuzione per togliere i prodotti israeliani dagli scaffali. Tocca a noi cittadini mettere a nudo l’aiuto economico, logistico e strumentale, che le nostre imprese, anche quelle partecipate dallo Stato, danno alla crudeltà coloniale di Israele – conclude il coordinamento per la pace Grosseto -. Allora vogliamo incontrarci sabato 28 giugno, a Follonica, alle ore 17,30, in via Roma, nel Giardino del Casello Idraulico, per ascoltare e confrontarci con Giorgio Beretta e Raffaele Spiga, che da anni e con grande serietà, mettono l’accento sull’eticità delle scelte delle nostre imprese, in questo contesto e non solo”.