GROSSETO – Naufragano con circa il 30% di affluenza alle urne i cinque referendum per i quali si votava ieri domenica 8 giungo e oggi lunedì 9. Alla chiusura il responso ufficiale sul numero di votanti che resta molto al di sotto del quorum previsto del 50% più uno degli aventi diritti.

I dati non lasciano molti dubbi sull’esito della partita referendaria. Anche il segretario nazionale della Cgil Maurizio Landini, il sindacato è stato uno dei promotori dei quesiti referendari sui temi del lavoro, ha ammesso il risultato negativo.

I dati dell’affluenza in provincia di Grosseto

È terminata alle 15 di oggi la due giorni di voto per il referendum in provincia di Grosseto. Il dato definitivo dell’affluenza, riferito all’intero territorio provinciale, si attesta al 31,46%.

Un risultato che conferma una partecipazione contenuta ma in linea con le medie nazionali per consultazioni referendarie, con alcune eccezioni significative. In testa, per partecipazione, ci sono i comuni delle Colline Metallifere: Monterotondo Marittimo, dove ha votato oltre un elettore su due (51,56%), e Monterì, che ha superato il 46%.

Tra i comuni più grandi, il dato più alto arriva da Follonica, con un’affluenza del 35,12%, seguita da Gavorrano (34,71%) e Grosseto, che si attesta al 32,03%.

Restano sotto la soglia del 30% diversi centri dell’entroterra e della costa. Tra questi, Capalbio (25,51%), Seggiano (25,11%) e Monte Argentario (26,51%), mentre il dato più basso in assoluto si registra a Roccalbegna, con appena il 27,33%.

Un quadro variegato che riflette dinamiche diverse tra zone costiere e interne, tra piccoli borghi e centri urbani, e che testimonia una partecipazione comunque significativa per un referendum non accorpato ad altre consultazioni.

La tabella dei dati tutte le affluenze

Questi sono i dati dell’affluenza riferiti al quesito 1 su Reintegro licenziamenti illegittimi. Gli altri dati sono simili, ma tutti in linea con queste percentuali.