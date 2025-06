GROSSETO – Tutto come da copione per il Grosseto, che termina la fase eliminatoria a punteggio pieno e adesso aspetta i quarti della 50esima edizione del Passalacqua. Il tutto col secco 4-0 a spese del Roselle, che chiude l’avventura in coppa con un punto lasciando tracce di calcio, simpatia e orgoglio.

La partita segue il binario dettato dalla tecnica, l’esperienza individuale e di squadra. Il cronometro dice che è scoccato il 2′ quando Guadagnoli, da centrocampo, vede Borghetti fuori dai pali. La porta vuota suggerisce il pallonetto, il piede esegue, la parabola è perfetta, 1-0. Il vantaggio arricchisce di certezze i ragazzi di Terracciano, che, inconsapevolmente o volontariamente, calano di concentrazione. Il Roselle con Leopardo arriva al tiro (14′), Ricchi controlla. Si apre una parentesi dove i bianchi di Leone, sfruttando anche le distrazioni biancorosse in fase di impostazione, si procurano buone situazioni in avanti non capitalizzate al meglio. Quando il Grosseto rimette in funzione schemi e ritmo Montemaggiore raddoppia, è il 36′.

Spettacolo ed emozioni nella ripresa: Lorenzini colpisce la traversa al 12′, Colledan lo imita al quarto d’ora, mentre un minuto più tardi Mussio si impegna in acrobazia con la palla che finisce fuori. La terza rete è di Mallon, che entra in spaccata davanti porta deviando in fondo al sacco. Prima del termine Marchini coglie la traversa con una sventola dalla media distanza (34′). Quindi il finale se lo prende Violante al 43′ che raccoglie la sfera da tiro dalla bandierina colpendo al volo: una stupenda rete d’autore per il definitivo 4-0.

GROSSETO: Ricchi, Colombini (24′ st Mori), Corallini, Bojinov (1′ st Mallon), Mussio (32′ st Cioni), Morello, Gnazale, Violante, Guadagnoli (10′ st Lorenzini), Colledan, Montemaggiore (10′ st Bertocchi). A disposizione: Massellucci, Capoduri, Vettori, Criscuolo. Allenatore: Domenico Terracciano.

ROSELLE: Borghetti, Malerba, Culicchi, Marconi, Nazzarri (13′ st Ricci), Daveri, Scotto, Marras, Idrissi (13′ st Semplici), Leopardo, Marchini. A disposizione: Mantellassi. Allenatore: Maurizio Leone.

ARBITRO: Matteo Rullo; assistenti Roberto Bocci e Gabriele Vagheggini.

MARCATORI: 2′ Guadagnoli, 36′ Montemaggiore; 24′ st Mallon, 43′ st Violante.

NOTE: ammoniti Mussio, Malerba. Calci d’angolo 4-2. Recupero: 0′ + 0′.

Le partite del girone C

Grosseto – Nuova Grosseto 4-0

Roselle – Fonteblanda 0-0

Fonteblanda – Grosseto 0-3

Nuova Grosseto – Roselle 1-0

Grosseto – Roselle 4-0

Classifica: Grosseto 9, Nuova Grosseto 3, Roselle e Fonteblanda 1

Da giocare

10 giugno Nuova Grosseto – Fonteblanda