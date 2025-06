GROSSETO – Troppo San Marino per il Big Mat Bsc Grosseto, sconfitto in entrambi i match al campo La Ciarulla di Serravalle. In gara uno i biancorossi non sono riusciti a imporsi, perdendo contro il roster di casa per 10-4. Da segnalare il debutto sul monte di lancio di Martinus, appena rientrato dall’infortunio.

Subito tre punti nel primo inning per i locali; il Big Mat ha conquistato casa base nel quarto tempo con Isenia, mentre altri due punti sono arrivati nel sesto da Lopez e ancora Isenia. Il quarto punto è stato siglato nell’ottavo inning da Lopez.

Ancora più ampio lo scarto vincente dei sammarinesi in gara due. In otto inning il 12-1 finale a favore di una delle big del campionato di Serie A. Da segnalare che l’unico punto dei maremmani è arrivato nel quarto inning con Aloma Herrera (foto di Noemy Lettieri).

GARA UNO

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 000 102 010

San Marino: 300 331 00X

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 6 (0/4), Aloma Herrera 5 (0/4), McIlwain 8 (3/5), Antonia 4 (1/5), Isenia 9 (1/4), Lopez 2 (2/3), Marucci 3 (2/4), Luciani DH (0/2, Venditti 0/2), Piccinelli 7 (0/2, Ludovisi 0/1);

San Marino: Batista De Jesus 9 (2/2), Celli 8 (1/3), Helder 3 (0/5), Proctor 2 (2/5), Angulo Gamez 4 (1/3), Pieternella Vargas DH (3/4), Diaz 7 (1/5), Marlin 6 (1/4), Di Fabio 5 (0/1, Servidei 2/4).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Prins (L, 3.1 IP, 6 H, 6 R, 6 ER, 2 BB, 3 SO), Martinus (0.2 IP, 1 SO), Rodriguez Jimenez (3.0 IP, 7 H, 4 R, 4 ER, 2 BB, 4 SO), Isenia (1.0 IP, 2 BB, 1 SO);

San Marino: Lage Siso (W, 5.0 IP, 4 H, 1 R, 1 ER, 3 BB, 7 SO), Leal (2.0 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 4 SO), Mendez Matos (2.0 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 3 SO).

Arbitro capo: Luca Morini

Arbitro 1B: Alessandro Spera

GARA DUE

Successione punti

San Marino: 402 102 03X

Big Mat Bsc Grosseto: 000 100 00X

Battitori

San Marino: Batista De Jesus DH (2/5), Celli 8 (0/4), Helder 3 (5/5), Proctor 2 (3/4), Pieternella Vargas 7 (4/5), Diaz 9 (0/4), Marlin 6 (3/4), Servidei 5 (1/4), Di Raffaele 4 (0/5);

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 6 (1/4), Aloma Herrera 5 (0/3), McIlwain 8 (1/3), Antonia 4 (0/3, Venditti 0/1), Isenia 9 (1/4), Lopez 2 (1/2), Marucci 3 (0/3), Luciani DH (0/2, Attriti 0/1), Piccinelli 7 (1/2, Ludovisi 0/1).

Lanciatori

San Marino: Palumbo Cardozo (W, 6.0 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 8 SO), Civit San Martin (1.0 IP, 1 H, 1 SO), Di Raffaele (1.0 IP, 1 H, 1 BB, 2 SO);

Big Mat Bsc Grosseto: Artitzu (L, 4.0 IP, 10 H, 7 R, 5 ER, 1 BB, 2 SO), Giacalone Daza (3.1 IP, 8 H, 5 R, 5 ER, 2 BB, 2 SO), Di Pietro (0.2 IP, 1 SO).

Arbitro capo: Alessandro Spera

Arbitro 1B: Michele Caringella

Arbitro 3B: Luca Morini