PORTO SANTO STEFANO – Il forte vento e una corrente sbagliata hanno trascinato un’imbarcazione contro la scogliera. L’operazione di salvataggio si è svolta ieri a Monte Argentario.

L’imbarcazione da diporto era stata trascinata dal forte vento di scirocco e dalla corrente contro una scogliera nelle acque antistanti il promontorio dell’Argentario ed è stato l’intervento della Guardia costiera di Porto Santo Stefano a trarli in salvo.

L’allarme è stato ricevuto dalla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Livorno tramite una segnalazione telefonica da parte degli stessi diportisti. Immediatamente è stato disposto l’intervento della motovedetta CP 867.

I malcapitati, probabilmente usciti in mare per un breve tragitto, sono stati sorpresi da una corrente particolarmente intensa che li ha spinti verso una zona rocciosa, dove sono rimasti bloccati, senza possibilità di rientro.

Raggiunti dall’equipaggio della Guardia costiera i diportisti sono stati tratti in salvo e trasportati a bordo della motovedetta. Le loro condizioni, sebbene provate dallo sforzo e dall’esposizione, non hanno richiesto ricovero ospedaliero, ma sono stati comunque effettuati gli accertamenti sanitari da parte del personale del 118 intervenuto in banchina.

«L’episodio dimostra ancora una volta l’importanza della prudenza in mare e dell’adozione di comportamenti responsabili, anche in condizioni apparentemente favorevoli». La Guardia costiera «raccomanda a tutti i bagnanti e diportisti di verificare sempre le condizioni meteomarine, di evitare di allontanarsi dalla costa in presenza di correnti o vento e di dotarsi di

dispositivi di sicurezza adeguati. Si ricorda che per segnalare situazioni di emergenza in mare è sempre attivo il numero blu gratuito 1530, operativo 24 ore su 24».