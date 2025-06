GROSSETO – Un video in cui si invita ad andare al mare invece che a votare al Referendum. A realizzarlo Andrea Vasellini e Roberto Vannacci sulla spiaggia.

Una cosa che hanno detto anche altri nei giorni scorsi, con l’unica differenza che oggi è un giorno di silenzio elettorale.

«Passeggiando per questo referendum guarda che ho trovato?» Afferma Vasellini inquadrando prima se stesso e poi Vannacci che li fa eco: «Oggi tutti al mare mi raccomando, scelta civica e legittima per tutti».

Oggi come dicevamo, però, è un giorno in cui la propaganda è vietata per legge tanto che si è scatenata una bufera su Pierluigi Bersani che è stato visto sfilare alla manifestazione pro Pal con un cappellino rosso con scritto Sì.

Il quotidiano Il Giornale ha stigmatizzato la cosa riportando le parole Nicola Procaccini, di Fratelli d’Italia, il quale ha sottolineato la « grave mancanza istituzionale» di Bersani, bollando il suo comportamento come «una schifezza morale e legale perché oggi è giorno di silenzio elettorale».