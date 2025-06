ORBETELLO – Francesco Acatullo è campione italiano dei pesi leggeri. A Orbetello il pugile della team Rosanna Conti Cavini Boxe porta sul ring il match della vita e sconfigge Arblin Kaba per KO tecnico alla prima ripresa. Un incontro durato un minuto e quarantatré secondi, il tempo di assestare il colpo decisivo da parte del 37enne gestito dalla manager Monia Cavini, in grado di aggiudicarsi la cintura di campione italiano. Kaba è andato al tappeto, ha provato a rialzarsi, ma non è stato in grado di proseguire.

“Questa è una vittoria che vale venti anni di sacrifici – racconta la tigre di Caivano – perché sono arrivato a questo match con pochissime persone che credevano in me. Tra queste devo ringraziare Rosanna Conti Cavini, Monia Cavini e Fabrizio Corsini per l’opportunità, oltre al maestro Luciano Bernini per il grande lavoro svolto. Questa cintura significa che nella vita non bisogna mai mollare e se hai un sogno in testa devi crederci fino in fondo”.

Un successo che per Acatullo vale un’intera carriera e che regala una grande soddisfazione a tutto il suo team: “Non era certo un match facile – commenta la manager Monia Cavini – ma è venuto fuori un risultato che ci dà grande felicità. Francesco se lo merita, abbiamo creduto in lui e ci ha ripagato con una grande vittoria”.

Entusiasta del successo anche Fabrizio Corsini, il presidente della Pugilistica Grossetana Umberto Cavini che ha coordinato l’evento: “Queste sono storie di sport, storie di vita. Storie che solo il pugilato può raccontare. Francesco si è preso una grande rivincita e ha regalato a tutto il pubblico una grande serata». Fantastica, infatti, la risposta di Orbetello che ospitava l’evento sportivo, con piazza Eroe dei Due Mondi gremita per assistere all’appuntamento organizzato dalla Rosanna Conti Cavini Boxe, dalla Pugilistica Grossetana e dal Comune di Orbetello. «Una serata magnifica – dice la promoter internazionale Rosanna Conti Cavini – che fa capire la bellezza di questa disciplina, quanto possa affascinante e imprevedibile. C’è stata una grande risposta da parte del pubblico di Orbetello, per un evento che mancava sul territorio da circa quarant’anni. Potrebbe rappresentare l’inizio di una collaborazione con l’amministrazione comunale che ringraziamo per l’ospitalità”.

“Orbetello è stato per una sera capitale della boxe nazionale – sottolinea il consigliere delegato allo sport del Comune di Orbetello, Ivan Poccia – E’ stata un’emozione unica salire sul ring e rendersi conto della cornice strepitosa di pubblico e la location meravigliosa. Sono davvero orgoglioso di essere riuscito a portare un evento così importante ad Orbetello, aver dato la possibilità ai giovani atleti della Energym di battezzare il ring e dare loro la possibilità di dimostrare ciò che imparano in palestra con dedizione e sacrificio. Complimenti a Jacopo di Marzo per le bellissime esibizioni, un ringraziamento alla Conti Cavini Production per aver scelto Orbetello e agli uffici tecnici del Comune per aver coadiuvato la buona riuscita dell’evento”.

“Evento bellissimo nella nostra piazza principale – aggiunge in conclusione il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti – che ha registrato tanta partecipazione, una risposta di pubblico che ci regala tanta soddisfazione per un evento sportivo molto particolare che a Orbetello non si vedeva dagli anni 80 del 900. L’evento apre il mese di giugno che sarà all’insegna delle manifestazioni sportive, tra cui i saggi di danza previsti in piazza San Giovanni Paolo II. Auspichiamo, inoltre, che l’appuntamento con il grande pugilato di livello nazionale diventi un appuntamento fisso per la nostra cittadina e ringraziamo tutta la macchina organizzativa e, in particolare, la Conti Cavini Production per le emozioni che ci ha regalato”.