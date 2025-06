CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Una giovane coppia di ragazzi, 18 anni lui 19 lei, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuta all’una di mattina sulla strada provinciale delle Collacchie, nel comune di Castiglione della Pescaia.

I due si trovavano in sella ad una moto quando sono caduti. Soccorsi dalle ambulanze di Misericordia e Humanitas, sono stati portati in ospedale. Lui in codice 2 al pronto soccorso di Grosseto lei più grave è stata trasferita in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena con Pegaso.

Sul posto anche automedica e forze dell’ordine.

Si tratta del terzo incidente in moto in poche ore.