CAPALBIO – Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 18, lungo la strada Valmarina, nel territorio comunale di Capalbio. Una donna, alla guida di un’autovettura, è rimasta seriamente ferita a seguito dell’impatto.

Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118, che, valutata la gravità delle condizioni della conducente, ne hanno disposto il trasporto d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Orbetello.

L’intervento ha visto coinvolti anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale, oltre alle forze dell’ordine, presenti per i rilievi e la gestione della viabilità. È intervenuto inoltre il soccorso stradale di Lorenzo Battisti per la rimozione del mezzo incidentato.

Le cause del sinistro sono attualmente in fase di accertamento.