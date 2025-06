FOLLONICA – C’erano anche le ragazze della scuola media “Pacioli” di Follonica ai Giochi nazionali della Gioventù, svolti nei giorni scorsi allo Stadio Olimpico di Roma. Una straordinaria esperienza sportiva ed educativa che ha coinvolto oltre 2000 ragazze e ragazzi provenienti da tutte le regioni d’Italia.

Le atlete follonichesi si sono guadagnate l’accesso alla fase nazionale, in rappresentanza della Toscana, nella sezione Pallavolo grazie alla vittoria dello scorso 15 maggio nella fase regionale.

Accompagnate dalla professoressa Daniela Carone e dal professore Francesco Nencini, le ragazze si sono unite alla delegazione toscana, composta dagli atleti e dalle atlete impegnati nei diversi sport: staffetta a navetta su 60 metri, parkour gym, lancio del vortex, salto in lungo da fermo, pallavolo, pallacanestro e baskin.

Le cadette della “Pacioli” Aurora Amerini, Matilde Pallini, Emma Tommaselli, Carlotta Vanni, Valeria Polchi, Eva Porcu, Linda Maione, Noemi Fagiolini, Camilla Calestrini, Martina Pecchia, Alice Cozzitorto e Giorgia Puzzo hanno gareggiato sostenendo con entusiasmo e spirito di squadra le partite previste.

La manifestazione si è svolta alla presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, della Sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti, del Presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone, del Presidente della Commissione Cultura del Senato Roberto Marti e di alcuni rappresentanti del Comitato Italiano Paralimpico.

“Le nostre ragazze – sono parole dei docenti Carone e Nencini – hanno affrontato con grande determinazione le rappresentative del Trentino-Alto Adige e successivamente del Friuli Venezia Giulia, cercando di portare quanti più punti possibili alla Toscana. Un’esperienza intensa, fatta di emozioni, impegno e spirito sportivo. I risultati maturati in tutte le gare di ginnastica, atletica, pallavolo, basket e baskin hanno infine decretato la vittoria della rappresentativa dell’Emilia-Romagna, seguita da Lombardia e Friuli Venezia Giulia”. “Un grande applauso – è il commento della dirigente dell’Istituto comprensivo Follonica1, Elisa Ciaffone – alle nostre allieve per l’energia, la sportività e l’entusiasmo dimostrati: un’esperienza che porteranno per sempre nel cuore, insieme all’orgoglio di aver rappresentato la loro scuola, la loro città e la loro regione a livello nazionale. Un sentito grazie va ai docenti accompagnatori per il loro impegno e la loro passione”.