GROSSETO – E’ il Montalcino ad aggiudicarsi la finale del campionato di Terza Divisione, battendo 6-3 il Lavorazione Marmi Follonica. Chiusa così un’epoca durata 20 anni: partita sotto l’egida del Sant’Angelo, la compagine di Pacenti ha calcato per 15 anni consecutivi i campi della Uisp. Il finale non poteva essere più dolce con un titolo conquistato grazie ad un inizio di partita concentrato e incisivo, con i biancoverdi che, spinti dalle doppiette di Ferretti e Tarducci, hanno prodotto un parziale di 5 a 0 nella prima frazione. Il Lavorazione Marmi Follonica, però, protagonista di una seconda parte di stagione davvero notevole, ha provato a rientrare in corsa con le giocate di Leoni e Stamati, prima del punto esclamativo griffato proprio da capitan Pacenti per il 6 a 3 finale.

MONTALCINO-LAVORAZIONE MARMI FOLLONICA 6-3

MONTALCINO: Meiattini, Cheangsavang, Tarducci (2), Losappio, Fedriani (1), Pacenti (1), Ferretti (2).

LAVORAZIONE MARMI FOLLONICA: Giovannetti, Prethi, Macovei, Munteanu, Leoni (2), Nati, Stamati (1), Fommei.

ARBITRO: Fabio Capodimonte.

NOTE: espulso Stamati al 22’ st per doppia ammonizione; ammoniti Pacenti e Losappio.

“Siamo comunque soddisfatti del risultato, visto che è il nostro primo anno – sono le parole del portiere e capitano del Lavorazione Marmi Follonica Francesco Giovannetti – siamo stati un po’ in difficoltà nella prima parte dell’anno visto il livello delle squadre, mentre nella seconda parte abbiamo ottenuto buoni risultati, trovando più fiducia in noi stessi. Ringrazio lo sponsor e questo gruppo di giocatori che ci ha permesso di arrivare a questa finale. Nella gara di oggi siamo andati sotto contro avversari a cui c’è da fare solo i complimenti, ma ci abbiamo messo il cuore”.

“Durante l’anno abbiamo risolto i problemi legati alle presenze, e nel finale di stagione siamo riusciti ad essere al completo– il discorso di Lorenzo Pacenti, capitano e bomber del Montalcino – sapendo che, con tutta la rosa, ce la potevamo giocare fino in fondo e così è stato. Nei playoff siamo andati bene, anche oggi siamo partiti molto forte, abbiamo avuto un calo ad inizio ripresa, ma abbiamo reagito di squadra e abbiamo portato in fondo il risultato”.

Per Pacenti anche la soddisfazione del premio come dirigente più collaborativo. “Ringrazio la Uisp per il premio, per motivi fisici da giovanissimo ho dovuto interrompere l’attività agonistica e per 15 anni ho calcato i campi di calcio a 5 – prosegue – con stasera si chiude l’esperienza del Montalcino che era iniziata come Sant’Angelo quasi venti anni fa e abbiamo terminato nel migliore dei modi”.

Come detto, oltre a Pacenti premiato come dirigente più collaborativo, gli altri premi sono andati all’attaccante dell’Endurance Team, Matteo Ciacci, capocannoniere del torneo con 58 gol, mentre il titolo di miglior difesa va al Vets Futsal, che aveva terminato in testa la seconda fase della manifestazione.