BAGNO DI GAVORRANO – Prime mosse di mercato per il Follonica Gavorrano, che annuncia l’arrivo del centrocampista Tommaso Bianchi. Un elemento di grande esperienza e affidamento per la mediana biancorossoblù.

Classe 1988 e follonichese doc, Bianchi vanta infatti centinaia di presenze tra i professionisti. In particolare, per lui sono circa 300 i gettoni in Serie B, con anche 21 reti all’attivo, mentre in Serie C sono circa 150, con 11 reti segnate. Le presenze in Coppa Italia sono invece 14, mentre per lui anche l’esperienza in Championship inglese con il Leeds, con 26 partite giocate.

Lo scorso anno Bianchi ha giocato in Serie D con il Siena, mentre in carriera ha fatto i suoi esordi a Piacenza, squadra con cui detiene il maggior numero di presenze. Poi la parentesi al Chievo prima del ritorno al Piacenza, passando anche da Sassuolo e Modena. Poi, come detto, l’esperienza nella seconda divisione inglese al Leeds e il successivo ritorno in Italia sponda Ascoli. Successivamente Novara, poi Siena e San Donato Tavarnelle, prima di chiudere l’ultima annata in bianconero.

Per lui anche un buon bottino di presenze nelle Nazionali giovanili: convocato con la rappresentativa Azzurra Under 18, ha poi esordito con un gettone in Under 19 nel 2006, sei in Under 20 e una in Under 21 nel 2009.

Si tratta quindi di un gradito ritorno nel Golfo per lui, avendo mosso i suoi primi passi sui campi da calcio di Follonica fino ai Giovanissimi, prima di approdare alle giovanili del Margine Coperta e poi a Piacenza.

“Sono molto contento, torno a casa dopo tanto tempo – commenta Bianchi – Sono partito a 14 anni per girare l’Italia e anche l’Europa. É arrivata l’occasione giusta per tornare, sono sempre rimasto molto legato dato che ho la mia famiglia e gli amici qui. Bello quindi finire il mio percorso dove l’ho iniziato, con l’obiettivo di far crescere questo movimento in città e in società. Qua ci sono cresciuto, ho ritrovato persone che conosco da quando ero bambino. La società è organizzata benissimo, le strutture già le conoscevo ma non è scontato avere impianti così, queste sono cose importanti. É una famiglia, quindi è bello tornare e spero di dare il mio contributo portando la mia esperienza. Anche aver giocato in Inghilterra mi ha aiutato tanto, lo consiglio a tutti, il livello è molto alto ed è un calcio diverso”.

Bianchi è un centrocampista cresciuto come mezz’ala con 20 anni di esperienza nei professionisti, abbracciando tutti i ruoli della mediana. “In tutte le piazze dove ho giocato ho sempre dato tutto – conclude Bianchi – Vorrei essere un esempio da questo punto di vista anche per i giovani, soprattutto adesso che rappresento la mia città”.