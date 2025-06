POGGIO MURELLA – Un anniversario carico di storia e musica quello celebrato a Poggio Murella, dove la comunità si è riunita per festeggiare i 140 anni della banda del paese, la Filarmonica “Pietro Mascagni”.

Fondata nel 1884, la storica banda ha rappresentato per generazioni un punto di riferimento culturale e musicale per l’intera zona. Per celebrare questo traguardo, la manifestazione ha visto la partecipazione straordinaria anche delle bande di Semproniano e di Montemerano, che hanno suonato insieme in un’esibizione corale, testimoniando il forte legame tra le realtà musicali del territorio.

Un momento di festa ma anche di memoria, che ha ricordato il valore sociale della musica bandistica, capace di unire le generazioni e i paesi, nel segno della tradizione e della condivisione.

A seguire per noi l’evento Mario Fontani che con le sue foto ha raccontato questa giornata di festa.