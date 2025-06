Foto di repertorio

ORBETELLO – Orbetello si prepara ad accogliere la grande notte di pugilato. Sul ring di piazza Eroe dei Due Mondi saliranno Francesco Acatullo e Arblin Kaba, in palio il titolo di campione italiano dei pesi leggeri (nella foto d’archivio, l’edizione 2024 col pugile Carafa). L’appuntamento è per stasera sabato 7 giugno alle 21, con la cittadina lagunare pronta ad accendere i riflettori sul grande evento sportivo, fortemente voluto dal Comune di Orbetello, nella figura del sindaco Andrea Casamenti e del consigliere con delega allo sport Ivan Poccia.

A completare la cornice di una manifestazione di rilievo, l’organizzazione Rosanna Conti Cavini Boxe che vanta un’esperienza pluridecennale ed è quindi sinonimo di garanzia e di spettacolo. Acatullo, gestito dalla manager Monia Cavini, punta all’impresa in quella che è da considerarsi una bella occasione che arriva all’età di 37 anni. Non sarà facile portare a casa match e titolo contro Kaba, pugile trentenne che a referto vanta diciannove successi. Oltre al main event, la serata di Orbetello sarà ricca di contenuti con un nutrito sottoclou di incontri che porteranno sul ring gli atleti della Pugilistica Grossetana Umberto Cavini. Ad aprire le danze, invece, saranno gli incontri dimostrativi con l’esibizione dei bambini della palestra Energym 2.0 di Orbetello. Non è tutto però, perché nella grande serata orbetellana ci sarà spazio anche per la musica con l’esibizione live di Jacopo Di Marzo, artista emergente originario di Orbetello.