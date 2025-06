GROSSETO – Ribolle di spettacolo la Maremma del calcetto, con i tornei Uisp che stanno entrando nel vivo.

Seconda settimana di gare per l’ottava edizione del torneo Wheelchair di Porto Ercole. Nel girone A esordio da favola per l’Harry Prince, che dopo il turno di riposo, supera con un perentorio 14 a 2 il Medusa: Giacomo Nieto e Simone Presicci suonano la carica per il team di De Angelis. Al comando del raggruppamento c’è il Principe Uno, che si impone 10 a 5 sul Polverosa (Leoni 3): Bojinov e Del Sarto fanno la differenza.

Nel gruppo B parte con il piede giusto l’avventura dei The Truers: le triplette di Cerulli e Matteo Picchianti determinano il 7 a 3 sul Mambo. Tre punti anche per La Sirena, che la spunta di misura (5-4) sull’Edilizia Bagnoli grazie all’apporto di Tommaso Presicci e Cret.

Nel gruppo C, invece, il IV Settembre raggiunge il Maracaibo in vetta dopo il 7 a 5 sui Lagunari (Giovani Amoroso 2) grazie alle prestazioni di Vettori e De Dominicis.

Edil Tarquini con il vento in poppa nel girone D, con i ragazzi di Mirko Tarquini che proseguono il percorso netto con l’11 a 2 calato agli Spaccabotteghe: cinquina per Jacopo Francavilla, doppiette per Francesco Conti, Petta e Lelli. Il duo Greco-Efrim, invece, permette al Real Jolly di riscattare il ko dell’esordio: 9 a 4 sul Discount Centre, a cui non bastano le doppiette di Ricciotti e Andrea Sabatini.

Prima settimana di partite per il torneo di Torniella di calcio a 5, organizzato in collaborazione con la locale squadra di calcio a 11: un appuntamento ormai radicato, come testimonia la l’inizio della terza edizione. Otto le squadre ai nastri di partenza, divise in due gironi: nel gruppo A, dove sono già state disputate due giornate, comanda il Chiusdino a punteggio pieno. La formazione senese, infatti, spinta dal duo Shullazi-Ibricic, prima batte 4 a 2 il Gretano, poi si ripete con l’8 a 4 sul Casale. Sulla scia di Da Frassini e compagni c’è il Torniella, che prima impatta 4 a 4 con il Casale e poi supera di misura (6-5) il Gretano: Mureddu e Baldanzi sono i più in evidenza del team di casa.

Nel girone B, invece, semaforo verde per Usi Civici e 11 Uomini e un Piede. Il team sticcianese, spinto dalle doppiette di Alex Benvenuti e Tommaso Nelli ha la meglio 6 a 4 sull’Illyrian (Dzavidi 2), mentre è il tris di Vieri a regalare i tre punti agli aranciocelesti nell’equilibrato match con il Civitella, a cui non basta la grande prestazione di Generali.

Si chiude la fase a gironi del torneo di Baccinello, con il tabellone che così si sdoppia nei due tabelloni “dell’ominide” e “Baccinello”. Nel girone A il Cassai Gomme chiude al primo posto a punteggio pieno, battendo 4 a 2 il Baccinellona spinto dal tris di Filippo Mariottini. Il trio De Carolis-De Bianchi-Melfi, invece, regala ai Ropti Lopti il largo 8 a 0 sul Preselle Next Gen che vale la seconda posizione.

Nel gruppo B, invece, la Tabaccheria Tania si aggiudica 3 a 2 lo spareggio per la prima piazza con l’Optima Calcio: la doppietta di Mazzi e l’acuto di Anselmi decidono il 3 a 2 finale, nonostante i gol di Mema e Sbrana. La doppietta di De Maria, invece, permette al Pelagrilli Fc (Baraonda) di cogliere il terzo posto a scapito dei Mai Domi, battuti 2 a 1.

Questo il quadro delle semifinali:

TORNEO DELL’OMINIDE, semifinali: Cassai Gomme-Optima Calcio, Tabaccheria Tania-Ropti Lopti.

TORNEO DI BACCINELLO, semifinali: Baccinellona-Mai Domi, Pelagrilli Fc (Baraonda)-Preselle Next Gen